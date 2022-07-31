شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى السكتة القلبية المفاجئة؟.. تعرف على علامات التحذير وأسبابها وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعرف شخصًا عانى ونجا من سكتة قلبية مفاجئة ؟ إذا لم تتم إدارتها ومعالجتها في الوقت المناسب ، يمكن أن تكون قاتلة وتكلفك حياتك؟ يمكن أن يؤدي توقف القلب المفاجئ إلى الموت المفاجئ (SCD) وهو أحد الأسباب الطبيعية الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم، وفقًا لعيادة كليفلاند ، يتسبب مرض القلب المنجلي بحوالي 50 في المائة من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".





ما هو توقف القلب المفاجئ؟

SCA مثل اسمه يدل على الفقدان المفاجئ لوظيفة القلب ، والتنفس ، والوعي وهو ناتج عن اضطراب كهربائي في القلب يؤدي إلى تعطل عملية الضخ ، مما يعيق تدفق الدم إلى الجسم، الوقت مهم للغاية في حالة توقف القلب المفاجئ لأنه عندما يتوقف القلب عن العمل ، يمكن أن يؤدي نقص الدم المؤكسج إلى تلف الدماغ أو الموت في غضون دقائق قليلة لذلك ، أثناء مساعدة شخص فاقد للوعي ، يكون للوقت أهمية قصوى.





ما الذي يسبب توقف القلب المفاجئ؟السبب الأكثر شيوعًا لـ SCA هو عدم انتظام ضربات القلب الذي يتجلى من خلال ضربات القلب غير المنتظمة أو غير الطبيعية بسبب مشكلة في النظام الكهربائي للقلب، يتحكم النظام الكهربائي للقلب في معدل ضربات قلبك وإيقاعها وأي عائق في هذا الإيقاع الطبيعي يمكن أن يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب، بصرف النظر عن هذا ، فإن بعض الحالات الأخرى مثل أمراض القلب التاجية ، وأمراض القلب الخلقية ، والنوبات القلبية ، وأمراض القلب الصمامية ، أو تضخم القلب يمكن أن تؤدي أيضًا إلى توقف القلب المفاجئ.

كيف تتعرف على السكتة القلبية المفاجئة؟

تكون أعراض توقف القلب المفاجئ عنيفة وجذرية وتحدث دون أي سابق إنذار. وتشمل هذه:

فقدان النبض

فقدان الوعي

عدم الراحة في الصدر

إغماء

الدوخة أو الدوار

ضعف

فقدان التنفس

الخفقان







خيارات العلاج للسكتة القلبية المفاجئة خيارات العلاج للسكتة القلبية المفاجئة

إدارة السكتة القلبية المفاجئةمن الممكن إدارة توقف القلب المفاجئ عن طريق التدخل الطبي السريع والمناسب للبقاء على قيد الحياة، الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) ، باستخدام مزيل الرجفان (الأجهزة التي تعيد نبض القلب الطبيعي عن طريق إرسال نبضة كهربائية أو صدمة للقلب) أو من خلال الضغط على الصدر، يمكن أن يساعد هذا في تحسين فرص البقاء على قيد الحياة حتى وصول المساعدة الطبية المناسبة.

ICDs هذه آلة صغيرة تشبه جهاز تنظيم ضربات القلب يمكن أن تساعد في إدارة وتصحيح عدم انتظام ضربات القلب أو نظم القلب غير الطبيعي، كما يساعد الجهاز في المراقبة المستمرة لضربات القلب واكتشاف أي خلل ، يرسل صدمة قوية لعضلة القلب لاستعادة النظم الطبيعي، يمكن استخدام مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة من قبل المرضى الذين نجوا من توقف القلب المفاجئ ويحتاجون إلى مراقبة نظم القلب باستمرار، يمكن أيضًا دمجه مع جهاز تنظيم ضربات القلب لعلاج عدم انتظام ضربات القلب الأساسية الأخرى

العمليات الجراحية: وهي مناسبة لمرضى القلب التاجي وتتضمن إجراءات مثل رأب الأوعية (إصلاح الأوعية الدموية) أو جراحة المجازة لتحسين تدفق الدم إلى عضلة القلب، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب أو أمراض القلب الخلقية ، قد تكون هناك حاجة لإجراء تدخلي. يمكن لأولئك الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب الخضوع لإجراءات مثل القسطرة وتقويم نظم القلب الكهربائي.