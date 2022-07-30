هل تخطي الوجبات مفيد لخسارة الوزن؟.. اعرف الإجابة

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القاهرة - سامية سيد - السمنة والدهون الحشوية تسبب اضطرابات التمثيل الغذائي، وما إلى ذلك - قائمة المشاكل الصحية طويلة، وغالبًا ما يكون الحل الوحيد لها جميعًا هو فقدان الوزن.

بمساعدة حمية متوازنة ونظام التمرين، والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وتقليص محيط الخصر يمكن أن تعمل العجائب ليس فقط في تحسين صورة الجسم ولكن أيضًا في الصحة العامة.

بينما يحاول الناس مجموعة كبيرة من الحيل لتحقيق الوزن المستهدف ، كشفت دراسة أن تخطي وجبة معينة خلال اليوم يمكن أن يساعد في تسريع فقدان الوزن بشكل مثير للإعجاب وفقا لموقع " timesnownews".

هل تخطي الوجبات مفيد لخسارة الوزن؟

قد يؤدي إرسال الجسم إلى مرحلة الصيام في كثير من الأحيان إلى العبث بحساسية الأنسولين والتمثيل الغذائي، ومع ذلك ، يقول الخبراء أن التخلي عن وجبة العشاء هو أفضل دائمًا من تخطي وجبة الإفطار لخسارة الوزن.

في هذه الدراسة، حلل الخبراء 250 دراسة لمعرفة الوقت الذي تناول فيه الناس وجباتهم وكيف أثر ذلك على مستويات الدهون لديهم وشهيتهم، ووفقًا للخبراء ، فإن تناول الوجبة الأخيرة قبل الساعة 3 مساءً كان من أفضل الطرق لفقدان الوزن، وظهرت نتائج الدراسة في المؤتمر الأوروبي للبدانة في ماستريخت بهولندا

خطط النظام الغذائي المقيدة بوقت مثل الصوم المتقطع اكتسبت شهرة هائلة في الآونة الأخيرة، يتضمن ذلك الأكل والصيام في نوافذ معينة خلال النهار.

تشير الأبحاث إلى أن صيام المساء مفضل على صيام الصباح، وذلك لأن إنتاج هرمون التستوستيرون واليقظة والتحكم في نسبة السكر في الدم هي الأفضل خلال ساعات الصباح، هذا يعني أن التمثيل الغذائي هو الأمثل لتناول الطعام.

لاحظ الخبراء أيضًا أن المشاركين كانوا أقل جوعًا على مدار اليوم عندما تناولوا الطعام بين الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وخلصوا إلى أن تناول الطعام مبكرًا يساعد في كبح الشهية، ويمكن أن يحسن صحة القلب عند الرجال.