شكرا لقرائتكم خبر عن هل طفلك جاهز للتعامل مع المحمول؟.. اجعل طفلك يقتصر على استخدام الهاتف الأساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الأطفال في حمل الهواتف المحمولة في سن أصغر، وفي دراسة حديثة، أفاد 22٪ من الأطفال في المدرسة الابتدائية أن لديهم هواتفهم المحمولة الخاصة مقارنة بـ 60٪ من المراهقين و 84% من المراهقين، ومثل العديد من الآباء، قد تتساءل عما إذا كان طفلك مستعدًا لاستخدام المحمول ، حسبما نشر موقع webmd

ويشير العديد من الآباء إلى أن السلامة هي السبب الرئيسي لمنح أطفالهم هاتف محمول ، هو أنهم يريدون أن يكونوا قادرين على الوصول إلى طفلهم متى احتاجوا لذلك، فإنهم يريدون أيضًا أن يمنحوا أطفالهم الأمن الذي يمكّنهم من الوصول إليهم متى احتاجوا إلى ذلك.

هذا صحيح بشكل خاص إذا كان طفلك في المنزل بمفرده بعد المدرسة أو يمشي في المنزل بمفرده ، كما تقول باربرا جرينبيرج ، دكتوراه ، أخصائية نفسية إكلينيكية في مقاطعة فيرفيلد ، كونيتيكت، وبعض الآباء يبالغون في حماية أطفالهم لدرجة أنهم يريدون التواصل المستمر معهم دون التفكير في المخاطر المحتملة، كما يقول مارك جولدشتاين ، دكتوراه ، طبيب نفساني للأطفال في شيكاغو، ويمكن للأطفال الصغار الذين لديهم هواتف محمولة إعطاء المعلومات للأشخاص الخطأ .

نصائح لاستخدام الهاتف المحمول بشكل آمن ومسؤول..

استخدم التطبيقات أو أدوات الرقابة الأبوية التي تحد من الأشخاص الذين يمكن لطفلك التحدث معهم وإرسال الرسائل النصية وأنواع مواقع الويب التي يمكنهم عرضها.

لا تسمح لطفلك بتحميل تطبيقات وألعاب الفيديو.

اجعل طفلك يقتصر على استخدام الهاتف الأساسي بدلاً من الهاتف الذكي.

كن نموذجًا جيدًا مع هاتفك.

تعيين حدود وقت النظر إلى الشاشة.

أخبر طفلك أنك ستراقب استخدام هاتفه الخلوي عن كثب.

تعرف على كلمات المرور الخاصة بهم.

خذ الهاتف الخلوي لطفلك قبل ساعة على الأقل من موعد النوم وشحنه خارج غرفة النوم.

تحدث إلى أطفالك عن مخاطر إرسال الرسائل الجنسية.