شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من رعشة اليدين؟.. احذر لأنها علامة على مرض خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من رعشة في اليدين؟ إذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف علي ما تشير إليه هذه العلامة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر وكالة " نوفوستي ".

أوضح الدكتور بافل براند ، أخصائي طب الأعصاب، أن رعشة اليدين من نوع الرعشة الفسيولوجية، أي أن اليدين اللاتي ترتعشان بشكل دائم قد يكون السبب في ذلك هو الشعور بالخوف، أو حمل الأشياء الثقيلة التي تسببت في الإصابة بمشاكل في أعصاب الجسم، فتكون من الأمور الطبيعية التي يتعرض لها الكثيرون.

ولكن يمكن أن تكون الرعشة في اليديين ناجمة عن اضطراب وظيفة أحد أجزاء المخ، فهناك رعشة مرتبطة بتلف المخيخ أي القسم الثاني الأكبر بحجمه بعد المخ الكبير، وهو المسئول عن تنظيم توتر العضلات، وتنسيق الحركة خاصة الحركات الإرادية منها، ومراقبة الوقوف والمشي.

وأوضح الطبيب، إلى أن رعشة اليدين قد تكون أحد أعراض مرض باركنسون أي مرض الرعاش، وهذا مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، ولكن رعشة اليدين ليست مرتبطة دائما بأمراض الجهاز العصبي فقد تكون من أعراض تلف شديد في الكبد.