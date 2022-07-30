شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام المتقطع.. أفضل طريقة لتنظيم جدول الأكل لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدعة الحميات الغذائية دائما الشيء الرئيسي ويحظى بشعبية كبيرة بين المهووسين بالصحة، على الرغم من أن العديد من الأنظمة الغذائية قد تم خرقها باعتبارها خطيرة ، إلا أن بعضها كوسيلة مؤقتة لفقدان الوزن وبعضها يعمل مع أنواع معينة من الجسم فقط.

الصوم المتقطع مختلف، فبدلاً من إخبارنا بما نأكله ، يعمل الصيام المتقطع على مفهوم متى نأكل.

وفقا لموقع " healthsite"، تساعدك قيود الوقت اليومية على اختيار نافذة الأكل الخاصة بك والتي عادة ما تكون بفاصل زمني من 6-8 ساعات فقط، يتطلب الصيام المتقطع أن يأكل الناس وجبة واحدة متوسطة الحجم يومين في الأسبوع ، لتنظيم عاداتهم الغذائية.

أظهرت العديد من الدراسات أن الصيام المتقطع يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم ، ويقلل ضغط الدم والكولسترول، ويحسن معدل ضربات القلب ، ويساعد على التخلص من الالتهابات والتورم ، ويبني المناعة ويساعد بالطبع في إنقاص الوزن.

في الصيام المتقطع، عليك أن تختار وقتًا محددًا لتناول الطعام، عن طريق الصيام لعدد معين من الساعات كل يوم يمكن أن يساعد جسمك في حرق الدهون. بدعم من الكثير من الأدلة ، فإن هذا النظام الغذائي له الكثير من الفوائد الصحية.

ما هي فوائد الصيام المتقطع؟

بعض الفوائد الرائعة للصيام المتقطع هي:

فقدان الوزن الصحي:

على عكس الحميات الغذائية المتبعة حيث تحتاج إلى التوقف عن تناول الطعام تمامًا أو عدم تناول مجموعة معينة من الأطعمة، فإن النظام الغذائي المتقطع يشجع على الأكل الصحي وبالتالي فإن فقدان الوزن ليس جذريًا ويبقى لفترة أطول.

ينظم صحة القلب:

من المهم جدًا الاعتناء بالقلب، والصيام المتقطع يساعد في تحسين كل من مستويات ضغط الدم والكوليسترول.

يحسن صحة الدماغ:

كما يعزز النظام الغذائي الذاكرة لدى البالغين.

فحص نسبة السكر في الدم:

يعد الصيام المتقطع طريقة رائعة للسيطرة على مرض السكري والحفاظ على مستويات السكر في الدم أيضًا

يوقف تلف الأنسجة:

يقلل النظام الغذائي من تلف الأنسجة أثناء العمليات الجراحية ويساعد في التعافي بشكل أسرع.