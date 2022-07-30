شكرا لقرائتكم خبر عن ما يجب فعله وتجنبه فى النظام الغذائى للوقاية من حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى عبارة عن رواسب صلبة مصنوعة من المعادن والأملاح التي تتكون داخل الكلى، النظام الغذائي ، وعدم شرب كمية كافية من الماء ، وطهي الطعام في الماء العسر ، وزيادة الوزن ، وبعض الحالات الطبية ، وبعض المكملات الغذائية والأدوية هي من بين الأسباب العديدة لحصوات الكلى، ولكن الخبر السار هو أن نظامك الغذائي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

ما يجب فعله وما لا يجب فعله في النظام الغذائي للوقاية من حصوات الكلى

وفقا لموقع " healthsite"، يمكن للأدوية والاضطرابات الوراثية والحالات الطبية أن تلعب دورًا في تكوين الحصوات، لكن النظام الغذائي عنصر حاسم لمعظم المرضى

وفقا لعيادة كليفلاند كلينك الأمريكية، هناك 6 إرشادات عامة مفيدة لمعظم الأشخاص الذين لديهم حصوات:

1. اشرب المزيد من السوائل:

عندما يتركز البول، تبدأ الفضلات في السوائل في التبلور، عندما تفرط في شرب المزيد من السوائل، فإن ذلك يساعد على ترطيب البول، اشرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 زجاجات مليئة 1 لتر من الماء لكل منهما. يجب أن يكون ذلك من 10 إلى 14 كوبًا من الماء ويمكن أن تكون بعض المشروبات (مثل القهوة والشاي الأخضر وما إلى ذلك) جزءًا منه. تجنب المشروبات السكرية

2. استمر في تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم:

ليس كل الكالسيوم ضارًا لمن يعانون من حصوات الكلى، تحتاج إلى الكالسيوم في نظامك الغذائي لدعم قوة العظام والعضلات.

3. خفف من الملح:

احذر بشكل خاص من مصادر الملح الخفية، فارتفاع مستويات الملح في البول يعزز تكوين الحصوات، العديد من الأطعمة التي نأكلها - الجبن المطبوخ والزبدة المبسترة والبيتزا ورقائق البطاطس (المقرمشات) وما إلى ذلك تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم، قلل الملح إلى 1500 إلى 2000 ملليجرام في اليوم.

4. كن على علم بالمكملات الغذائية:

يمكن لبعض المكملات الغذائية الشائعة - مثل فيتامين سي والكركم والكالسيوم - أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، البعض الآخر مثل زيت السمك وفيتامين B6 يعيق في الواقع تكوين الأحجار.

5. تعديل نظامك الغذائي بعد نصيحة طبيبك:

قد ينصحك طبيبك بإجراء اختبار للبول على مدار 24 ساعة لتحديد تكوين الحصوات - وبناءً على التحليل أو النتائج - قد يوصي بمزيد من التغييرات الغذائية، إذا كان لديك نسبة عالية من الأوكسالات في البول ، على سبيل المثال ، فقد ينصح طبيبك بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأكسالات مثل السبانخ. أو قد يوصون بتناول تلك الأطعمة مع منتجات الألبان

6. خفض استهلاك اللحوم بشكل كبير:

تناول الكثير من البروتين الحيواني ، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والمأكولات البحرية ، يزيد من مستوى حمض البوليك ويمكن أن يؤدي إلى حصوات الكلى. يقلل النظام الغذائي الغني بالبروتين أيضًا من مستويات السترات البولية ، وهي المادة الكيميائية الموجودة في البول والتي تساعد على منع تكون الحصوات.