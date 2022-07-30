في أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي اليك رجيم المرضعات 

بيروت - نادين محمد - يمتد اسبوع الرضاعة العالمي من 1 الى 7 آب اغسطس من كل عام. وخلاله تنتشر حملات التوعية تجاه اهمية ان تعتني الام بغذائها وصحتها لكي تقدّم لطفلها وجبات غنية بالمغذيات والعناصر الضرورية التي يحتاج اليها جسمه. كما تعقد المؤتمرات التي تهدف الى تعميم الفائدة في هذا السياق. الا ان الكثير من الامهات يسألن عن كيفية تخسيس وزن الحمل في مرحلة الارضاع. وهو ما اهتمت به اختصاصية التغذية الفرنسية بياتريس دو رينال في كتاب عنوانها "كيف اتناول الطعام خلال الحمل لأحافظ على صحة طفلي في الغد".

رجيم المرضعات



في يوم الرضاعة العالمي تُطرح الكثير من الاسئلة عن فوائد الرضاعة الطبيعية وعن العادات الغذائية التي يجب ان تتبعها الام لكي تحافظ على صحتها وصحة مولودها. كما ترغب الكثيرات في معرفة افضل الطرق لخسارة الوزن. وفي هذا الاطار قالت بياتريس رينال في كتابها انه من الخطأ ان يتم تطبيق حميات قاسية في مرحلة الارضاع. واشارت الى ان افضل طريقة للحفاظ على وزن صحي تقضي بأن يتم تناول الطعام بكميات معتدلة. ونبهت الى ضرورة الامتناع عن تناول السكريات والمشروبات المحلاة صناعياً والاطعمة المقلية. وشددت على اهمية اعتماد نظام غذائي متوازن. وقدمت هذه النصائح.

- ان يتم تناول ملعقتي طعام من زين الكولزا يومياً. فهو يحتوي على الاحماض الدهنية الاساسية الضرورية لصحة الام والطفل.

- 5 حصص من الفواكه والخضار يومياً.

- 3 الى 4 حصص من منتجات الالبان: كوب من الحليب غير المحلى، كوب لبن زبادي طبيعي، قطعة من الجبنة البيضاء وقطعة من الجبنة العادية.



من المفيد البدء بتطبيق رجيم المرضعات في يوم الرضاعة الطبيعية العالمي. ولهذه الغاية يجب اتباع هذا البرنامج.

الفطور. كوب من الحليب قليل الدسم والخالي من السكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء، ملعقتا طعام من العسل الطبيعي او من المربى، حبة برتقال او نصف حبة غريب فروت.

الساعة 10 صباحاً: كوب من مشروب ساخن مثل الخلاصات النباتية من دون سكر، بضع قطع من الجبنة البيضاء الخالية تماماً من الدسم.

الساعة 12: قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق صغير من الارز الاسمر المطهو على البخار، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي وملعقتا طعام من مربي خفيف.

بعد الظهر: كوب من خلاصة ساخنة من دون سكر، حبة فاكهة موسمية.

العشاء. طبق من شوربة خضار مطهوة من دون دهون، طبق سلطة مشكلة، قطعة صغيرة من الخبز الكامل، حبة فاكهة او ملعقتان من المربى الخفيف.

المصدر: magicmaman.com

توصية من موقع "الجميلة": قبل تطبيق اي رجيم وخصوصاً في مرحلة الرضاعة، ننصح باستشارة الطبيب واختصاصية التغذية.



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