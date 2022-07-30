شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي فترة حضانة التهاب الكبد الوبائي سي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يتمكن الأطباء من اكتشاف إصابتك بالتهاب الكبد سي إلا بعد أسابيع أو شهور من إصابتك بالفيروس، و خلال هذه المرحلة المبكرة ، قد لا تشعر بأي أعراض وقد لا يشك طبيبك في إصابتك بمرض الكبد هذا ، و يصف الأطباء أحيانًا هذا الامتداد المبكر بأنه فترة الحضانة، حسبما نشر موقع webmd

وقد يظل مرضك في فترة الحضانة هذه لفترة طويلة ، في أي مكان من أسبوعين إلى ستة أشهر، خلال أول 2-3 أسابيع ، قد لا تظهر الاختبارات علامات الفيروس، وسوف تمر بمرحلة الحضانة ، والتي تسمى أحيانًا "فترة النافذة" ، خلال المرحلة الحادة المبكرة من التهاب الكبد سي.

ماذا يحدث خلال فترة حضانة التهاب الكبد الوبائي سي؟

ينتقل الفيروس المسبب لالتهاب الكبد سي في الدم ، و يستهدف الكبد خلال فترة الحضانة ، مع التركيز على خلايا تسمى خلايا الكبد. بدون علاج ، ما لا يقل عن نصف الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي سيصابون بالتهاب الكبد المزمن ، ونظرًا لأن الفيروس ينتقل في الدم ، فمن المرجح أن تصاب به عن طريق مشاركة الإبر أو غيرها من المعدات عند حقن المخدرات، و تشمل الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها الإصابة بالفيروس ما يلي:

إذا كانت والدتك مصابة بالتهاب الكبد سي عند ولادتك

إذا كنت تعمل في مجال الرعاية الصحية وتعثرت بإبرة بالخطأ

إذا حصلت على وشم في مكان يستخدم ممارسات غير آمنة

هل توجد أعراض في فترة الحضانة؟

يصاب حوالي 50000 شخص في الولايات المتحدة بالتهاب الكبد سي كل عام. لكن الكثير من الناس لا يدركون ذلك. خلال المرحلة الحادة المبكرة ، لا يشعر أكثر من 2 من كل 3 أشخاص بأي أعراض.

إذا كانت لديك أعراض ، فإن أحد أكثر الأعراض شيوعًا هو اليرقان ، وهو علامة على تلف الكبد ، قد تلاحظ أن بشرتك أو بياض عينيك بها مسحة صفراء، قد تلاحظ أيضًا تغييرات أخرى، و قد يكون بولك أغمق ، وعندما تتبرز ، قد يكون اللون أقرب إلى لون الطين.