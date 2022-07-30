شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن العلاج بالإبر لحل مشاكل الجيوب الأنفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد استخدام العلاج بالإبر لتخفيف أعراض الجيوب الانفية آمنًا وسهل التعلم وفعالًا، ويركز على نقاط الضغط المرتبطة بأعراض الحساسية مثل آلام الاحتقان والصداع، ويمكن استخدام هذا العلاج بجانب الطب التقليدي وفقا لما نشره موقع webmd

ما هو العلاج بالإبر؟

تم استخدام العلاج بالإبر في الطب الصيني التقليدي لأكثر من 2000 عام، و يستهدف العلاج بالإبر نقاط الضغط لإرسال إشارة إلى جسمك لتفعيل آليات الشفاء الذاتي، ويعتمد العلاج بالإبر على الاعتقاد بأن الطاقة الحيوية المسماة Qi تتدفق عبر خطوط الطول أو القنوات في الجسم، ويساعد العلاج بالإبرعلى استعادة التدفق وتصحيح الخلل في الجسم.

الأبحاث عن العلاج بالإبر

في حين أن البحث عن العلاج بالإبر محدود ، فقد أظهرت العديد من الدراسات نتائج إيجابية، ووجدت دراسة أجريت عام 2016 على 25 شخصًا يعانون من حساسية الأنف ، أو حمى القش ، أن الأشخاص الذين أجروا العلاج بالإبر لمدة 30 دقيقة يوميًا قد تحسنت أعراضهم ، و احتاجوا إلى تناول أدوية أقل.

وقارنت دراسة أخرى مجموعات من الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة ، الذين أجروا العلاج بالإبر لمدة 27 إلى 30 دقيقة يوميًا لمدة 6 أسابيع ، شعروا بتحسن في أعراض الألم والتعب مقارنة بمجموعة التحكم.

ووجدت تجربة عشوائية محكومة أجريت عام 2016 للناجين من سرطان الثدي أن العلاج بالإبر يحسن الآلام المزمنة والاكتئاب والقلق وقلة النوم أكثر من الرعاية القياسية، و تم تدريب النساء في الدراسة على إجراء العلاج بالإبر في المنزل وتم تقسيمهن إلى ثلاث مجموعات، وأجرت إحدى المجموعات العلاج بالإبر المريح، و أجرت مجموعة واحدة علاجًا محفزًا للعلاج بالإبر ، بينما حصلت مجموعة أخرى على رعاية قياسية، و كان العلاج بالإبر المريح أكثر فاعلية.