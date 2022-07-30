شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم: علامات لارتفاع ضغط الدم للبحث عنها في الساقين والقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة الدم على المدى الطويل ضد جدران الشرايين عالية جدًا لدرجة أنها غالبًا ما تؤدي إلى أمراض القلب المميتة.

ضغط الدم وفقا لموقع " healthline"، هو كمية الدم التي يضخها قلبك ومقدار مقاومة تدفق الدم في الشرايين، لذلك، عندما يكون هناك زيادة في هذا الضغط ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

الأعراض التي قد تظهر على ساقيك وقدميك عندما يكون ضغط الدم غير مناسب.

هل يمكن أن تظهر الأعراض على ساقيك وقدميك عندما يرتفع ضغط الدم؟ نعم، وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية في ساقيك وقدميك، عندما يكون هناك انخفاض في الدورة الدموية في هذه المناطق من الجسم، فقد تظهر بعض الأعراض غير العادية.

وبالتالي، يعد فحص ساقيك وقدميك عن كثب أمرًا مهمًا عندما تعاني من أي من العلامات أو الأعراض التالية.

1. تغيير في درجة الحرارة

عندما يكون ضغط الدم لديك غير طبيعي، فإن ساقيك وقدميك ستصبح أكثر برودة، يمكنك التحقق من ذلك بمجرد لمسه، الأعراض خطيرة وتتطلب اهتمامًا فوريًا.

2. تغيير في لون البشرة

عندما يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم، قد يتغير لون بشرتك، وفقًا للخبراء، يرتبط لون البشرة الداكن بارتفاع ضغط الدم.

3. خدر ووخز في القدمين

يرتبط هذا العرض بشكل رئيسي بأمراض الكلى، لكن كيف يحدث ذلك عندما يكون هناك تغير غير عادي في ضغط الدم؟ وفقًا للخبراء، عادةً ما تؤدي حالات مثل ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الكلى، وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، فقد تتراكم السوائل والفضلات في الجسم، مما قد يؤدي بدوره إلى تلف الأعصاب، هذا يؤدي إلى أعراض تسمى وخز وتنميل في الساقين أو القدمين.

4. أعراض أخرى

بعض الأعراض الأخرى لارتفاع ضغط الدم التي قد تظهر على ساقيك وقدميك هي:

إحساس غير عادي بالحرقان في القدمين (يحدث هذا بسبب ضعف النبض).

قد يعاني الشخص أيضًا من التشنج بعد التمرين.

أيضًا، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن الجروح الموجودة في الساقين والقدمين تستغرق وقتًا أطول للشفاء.