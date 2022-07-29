شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة تسبب زيادة الوزن.. منها تناول كميات كبيرة من الطعام فى الوجبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون عن طرق جديدة وصحية لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون والترهلات الزائدة فى الجسم ، فمرض السمنة من أخطر الأمراض التى يعانى منها البعض وتؤثر على حياتهم وحالتهم الصحية.
1: الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون ، حيث تعمل على زيادة الوزن والترهلات فى الجسم.
2: إهمال ممارسة التمارين الرياضية والحركة ، فالتمارين الرياضية المنتظمة تعمل على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، كما انها تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض.
3: تناول كميات كبيرة من الطعام فى الوجبة الواحدة وهو من أخطأ الأشياء التى تسبب زيادة فى الوزن، وينصح بتقسيم الوجبات على خمس وجبات فى اليوم بكميات قليلة .
4: اهمال تناول الفواكه والخضروات واستبدالها بالنشويات والدهون، فهى من اكثر العادات الخاطئة التى تعمل على زيادة الوزن ، لأن الفواكه والخضروات تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الدهون والسمنة.
5: الإكثار من تناول المشروبات الغازية يعرضك لخطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن وينصح باستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية الخالية من السكر.
6: تناول بعض الأدوية دون استشارة الطبيب، فبعض الأدوية تسبب زيادة فى الوزن، لذلك يجب أن ترجع لطبيبك أولا.