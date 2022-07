شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الاختبارات المستخدمة للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي وكيف يتم علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُوصف التهاب الكبد عمومًا بأنه التهاب في الكبد، وينتج عادةً عن عدوى فيروسية، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي بعض الأدوية والسموم والكحول أيضًا إلى التهاب الكبد.

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، عندما يتعلق الأمر بالتهاب الكبد الفيروسي، فإن الأسباب الرئيسية هي فيروسات التهاب الكبد A و B و C و D و E. تقدر منظمة الصحة العالمية (WHO) أن 354 مليون شخص يعانون حاليًا من التهاب الكبد المزمن B و C في جميع أنحاء العالم.

ما هي العلامات والأعراض التي تدل على التهاب الكبد؟

الأعراض الشائعة لالتهاب الكبد هي اصفرار لون العين والبول والغثيان والتوعك والحمى وفقدان الشهية والتعب والقيء وآلام البطن وآلام المفاصل.

في بعض الأحيان يكون لدى المرضى شكاوى من الحكة، وقد يعاني مرضى التهاب الكبد الخاطف من نزيف من الأنف أو اللثة، وقد يصابون بغيبوبة.

من الناحية السريرية، يعانون من اليرقان وتضخم الكبد والمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة قد يكون لديهم سوائل في البطن أو تورم في الساقين.

ما الاختبارات الموصى بها عادة لتشخيص التهاب الكبد؟اختبارات وظائف الكبد:

يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد من اختلال في اختبار وظائف الكبد مثل زيادة البيليروبين في الدم، وارتفاع إنزيمات الكبد (SGOT / SGPT). في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة، قد يكون الألبومين في الدم منخفضًا.

اختبار عوامل التخثر:

قد يعاني المريض المصاب بالتهاب الكبد الخاطف من عوامل تخثر مثل زيادة INR أو انخفاض عدد الصفائح الدموية.

اختبارات الدم الأخرى:

يمكن أن تحدد هذه الاختبارات ما إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد المعدي عن طريق التحقق من وجود فيروسات التهاب الكبد أو الأجسام المضادة التي ينتجها جسمك لمكافحتها.

الموجات فوق الصوتية للبطن:

قد تظهر الموجات فوق الصوتية تغيرات في الحجم والبنية الصوتية للكبد. في التهاب الكبد المزمن B وC أو مرضى تليف الكبد، قد يظهر وجود ورم أو سوائل في البطن.

خزعة الكبد:

في بعض الأحيان لتحديد سبب التهاب الكبد قد يُنصح بإجراء خزعة الكبد.

كيف يتم علاج التهاب الكبد

يعتمد العلاج على نوع التهاب الكبد وسببه وما إذا كان حادًا أم مزمنًا. فمثلا:

التهاب الكبد A و E: هذه أمراض قصيرة الأمد تستمر من 2-6 أسابيع وقد لا تتطلب أي علاج محدد. قد يحتاج المريض إلى علاج أعراض من الحمى والغثيان والإسهال وآلام البطن أو آلام المفاصل. يجب نصح النساء الحوامل المصابات بالتهاب الكبد E بالمراقبة الدقيقة.

التهاب الكبد B: الأدوية الفعالة المضادة للفيروسات متاحة حاليًا لعلاج التهاب الكبد B المزمن، قد يكون الأشخاص الذين يصابون بتليف الكبد أو مرض الكبد بسبب التهاب الكبد B المزمن مرشحين لزراعة الكبد.

التهاب الكبد سي: يمكن للأدوية المضادة للفيروسات أن تعالج كل من الأشكال الحادة والمزمنة من التهاب الكبد سي، يوصى عادةً بالأدوية لمدة 3 أشهر، قد يحتاج الأشخاص الذين يصابون بتليف الكبد أو مرض الكبد بسبب التهاب الكبد C المزمن إلى زراعة كبد.

التهاب الكبد د: تستخدم مضاد للفيروسات مضاد للفيروسات مضاد للفيروسات لعلاج التهاب الكبد د.

زراعة الكبد: قد يُنصح المرضى الذين يعانون من فشل كبدي حاد بسبب الفيروسات أو السموم وتليف الكبد بالخضوع لعملية زرع الكبد.