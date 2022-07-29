شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علاجات ضعف البصر.. منها المكبرات المحمولة باليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد نتائج فحص ضعف الرؤية الطبيب على بناء خطة علاج مفصلة لزيادة البصر القابل للاستخدام، ويتم اقتراح أفضل أنواع مساعدة ضعف البصر التي تناسب الاحتياجات اللازمة لكل حالة ، ويستفيد الأشخاص ضعاف البصر من الرعاية التأهيلية .

وفقا لموقع " healthline"، يمكن للمعالجين المساعدة في تعلم مهارات وطرق جديدة للتكيف مع ضعف البصر، و يمكن أن يشمل ذلك التدريب على التوجيه والتنقل للمساعدة على التجول بأمان .

مساعدات ضعف البصر.

أجهزة الرؤية هي أدوات موصوفة طبيًا تساعدك على الرؤية بشكل أفضل، و هناك العديد من الأنواع المختلفة ، بما في ذلك:

المكبرات سواء كانت محمولة باليد أو مثبتة على نظارتك

تلسكوبات للرؤية بعيدة المدى يمكن حملها باليد أو تركيبها على نظارتك

المكبرات الرقمية المحمولة باليد والتي تقوم بتكبير الأشياء على شاشة رقمية حيث يمكنك ضبط السطوع والتباين

مكبرات الفيديو المحمولة أو المثبتة على طاولة وأكبر من المكبر الرقمي

الكتب والصحف ذات الطباعة الكبيرة

التكنولوجيا المساعدة.

هناك الكثير من الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد الأشخاص ضعاف البصر، و تتراوح هذه الكتب من الكتب الصوتية وقارئات الشاشة إلى أجهزة الاستشعار وتقنية تحويل النص إلى كلام.

قد تحتاج إلى استخدام أداة أو عدة أدوات ، ولكن حتى التغيير الطفيف في رؤيتك من هذه الأدوات يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حياتك اليومية.

الحد الأدنى

لا توجد طريقة لاستعادة فقدان البصر ، ولكن يمكن التكيف مع ضعف الرؤية والعيش حياة كاملة، و يمكن أن يساعد اختبار ضعف البصر في الحصول على التدريب والأدوات التي تعمل على تحسين القدرات .