أهم المشروبات للوصول لوزن مثالي

بيروت - نادين محمد - ترغب كل امرأة في الوصول للوزن الصحي بعيداً عن النحافة وكذلك السمنة؛ لأن كلاً منهما مضر بالصحة ويصيب الجسم بالأيدز، وموضوعنا اليوم عن النحافة وكيفية علاجها، من خلال تقديم أفضل المشروبات التي تساعدك في الوصول إلى الجسم المثالي بشكل صحي وسليم.



أسباب النحافة:



تناول الكحوليات بشكل مفرط.

فقدان الوزن الكبير والاستمرار على ذلك يقلل من الشهية.

الإصابة بامراض الكلى والكبد والقلب.

الإصابة بالالتهابات المزمنة.

قلة الشهية نتيجة عامل وراثي.

التوتر والاكتئاب يؤثران على الجسم ويقللان من تناول الطعام.

تناول الأدوية مثل العلاج الكيماوي.

التين والحليب لوزن مثالى



المشروب الأول



مشروب التين والحليب

المقادير المطلوبة:

٢ ثمرة تين.

كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

طريقة إعداد واستخدام المشروب:

نضع التين وملعقة اليانسون مع كوب الحليب الدافئ ويترك حتى تلين حبات التين.

يشرب الكوب بكل مكوناته بعد الاستيقاظ من النوم مع ضرورة عدم تناول الطعام إلا بعد مرور ساعتين.

يعد هذا المشروب من المشروبات الغنية والهامة، ويمكن للجميع تناولها فيما عدا مرضى السكر.

الخميرة لزيادة الوزن



المشروب الثاني



مشروب الحلبة والخميرة

المقادير المطلوبة:

٤ ملاعق كبيرة من الحلبة.

ملعقة كبيرة من خميرة الخبز.

ملعقة عسل.

كوب من الماء.

طريقة إعداد واستخدام المشروب:

نقوم بتحميص الحلبة من خلال وضعها في وعاء مناسب على النار.

نقوم بغلي الماء ثم نضع الحلبة بعد تحميصها لمدة ساعة.

نضيف الخميرة إلى كوب الماء مع تقليبها حتى تمتزج جيداً بالماء.

نضيف ملعقة العسل إلى الخليط السابق.

تناول كوب الحلبة بالخميرة ٣ مرات يومياً بعد تناول كل وجبة بساعتين والانتظام للتخلص من النحافة المفرطة.

اقرئي أيضا

مشروبات ساخنة تساعد على صفاء ونضارة البشرة

بالفيديو..للنحيفات: ألبوم مشروبات لزيادة الوزن

أفضل قائمة من الأطعمة والمشروبات لتخفيف الاكتئاب

شاهدي أيضا