طريقة نسف الدهون باتباع رجيم الهليون السريع

بيروت - نادين محمد - يمكن نسف الدهون بطرق صحية مختلفة منها تناول وجبات يومية متوازنة وتحتوي على مكونات خالية من الدهون والسكريات الضارة. ومن المفيد في موازاة ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ومن اجل تسريع عملية خسارة الوزن واستعادة الرشاقة ينصح ايضاً باعتماد حميات موقتة مثل رجيم الهليون الذي لا يساعد على نسف الدهون فقط، بل يعمل على تخليص الجسم من السموم ايضاً.



من اجل نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة من الضروري اولاً تخليصه من السموم والفضلات الضارة. ويعتبر الهليون من الاعشاب المفيدة التي تساعد على ذلك كما على خسارة الوزن. فهو يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية ويعتبر مصدراً مهماً للكثير من الفيتامينات والمعادن. وهو ايضاً من أكثر انواع الخضار غنى بمضادات الاكسدة ما يجعله عنصراً مهماً في اي عملية ديتوكس خصوصاً انه يحفز عمل الكليتين.

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مبدأ رجيم الهليون لخسارة الوزن



يساعد هذا الرجيم على استعادة الرشاقة في اسبوع واحد او اسبوعين من خلال القيام ببعض الخطوات الاساسية.

• من الممكن اتباع هذا الرجيم لمدة اسبوع واحد او عشرة ايام او اسبوعين.

• يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ومن الممكن اختيار تمارين القلب ورفع الاثقال.

• يقوم هذا الرجيم على اضافة الهليون الى اكبر عدد ممكن من الاطباق. ومن الممكن ايضاً تناول بعض انواع الصلصات الخفيفة.

• من الافضل بدء كل وجبة بطبق مقبلات يحتوي عليه مطهواً بطريقة صحية. فهذا يساعد على تنقية الجسم من السموم.

طريقة تطبيق رجيم الهليون

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لا يمكن نسف الدهون لوقت طويل بالاعتماد على رجيم الهليون في حال لم يتم بعد ذلك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، علماً ان طريقة تطبيقه سهلة جداً.

• يضاف الهليون المسلوق الى مختلف انواع السلطات التي يجب ان تحتوي على خضار مثل الطماطم والخيار.

• يمكن تناوله ايضاً مع الارز المطهو بطريقة صحية ومع التونا او الثوم.

• ينصح بالحرص على تناول اطباق خفيفة وخالية من الدهون الضارة والسكر.

• من الممكن تناول انواع حساء صحية، القليل من العصائر الطبيعية، بعض البروتينات النباتية، الفواكه.

• في المساء يمكن تحضير طبق هليون مع خضار موسمية اخرى.

المقادير



- كمية من الهليون المسلوق حسب الرغبة

- حبة بطاطا مقطعة إلى قطع صغيرة متوسطة الحجم

- ليتر من الحليب منزوع الدسم

- ماء.

الخطوات

1 يوضع الهليون في وعاء الطهو.

2 تضاف اليه سائر الخضار.

3 يضاف الحليب حتى يغمر المكونات تماماً مع القليل من الماء.

4 يترك الخليط على النار حتى تنضج المكونات تماماً.

اهمية الهليون لتخسيس الارداف



• يمكن هذا النوع من الخضار ان يساعد على نسف الدهون وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة الارداف.

• يحتوي على حمض الاسباراجين الذي يساهم في الحد من تكدس الدهون في هذه المنطقة كما في محيط الخصر.

• يعتبر مصدراً مهماً للبوتاسيوم الضروري لبناء العضلات ولمنع ترهلها مع مرور السنوات.

• يمكن الاستفادة من احتوائه على الانسولين المكافح للدهون وعلامات السيلوليت التي يمكن ان تظهر على بشرة الارداف والبطن والفخذين.

• يساهم تناوله في الحد من الشعور بالجوع لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الالياف وعلى القليل من الصوديوم.

واضافة الى الاستعانة به لنسف الدهون من الممكن الاستمتاع بتناول الهليون مسلوقاً او مشوياً او مطهواً على البخار.

