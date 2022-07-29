شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: القيلولة أكثر من ساعة خلال النهار يعرضك لارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن نوم القيلولة لفترة طويلة يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، وعلى الرغم من العديد من الفوائد الصحية لفترة القيلولة، من أنها تحسن التركيز وتعيد لك النشاط لبقية يومك، إلا إن فترة القيلولة الطويلة لأكثر من ساعة يمكن أن تعرض صحتك للخطر.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت في مجلة Hypertension، وهي مجلة تابعة لجمعية القلب الأمريكية ، وأجراها مجموعة من الباحثين من جامعة سينترال ساوث بالصين، فإن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة طويلة غالبًا ما يكون لديهم فرصة أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

والقيلولة هي فترة نوم قصيرة يتم أخذها غالبًا أثناء النهار على عكس نوم الليل، فإن القيلولة خفيفة وتتقطع بسهولة. ويأخذ العديد من الأشخاص قيلولة بعد الغداء.

ماذا تقول الدراسة عن القيلولة؟

وقالت الدراسة: إن القيلولة ليست ضارة بالصحة ولكن عندما يأخذ الناس قيلولة أثناء النهار نتيجة قلة النوم أثناء الليل، فإنها تصبح مشكلة.

وقلة النوم أثناء الليل يعيق الصحة العامة للفرد، كما أن النوم غير الكافي لا يمنح الجسم النوع المناسب من الراحة من أجل تجديد شبابه قبل العودة إلى العمل.

تم إجراء الدراسة على 3 مليون و85 ألف شخصاً مشاركًا في Biobank في المملكة المتحدة وكانوا خاليين من ارتفاع ضغط الدم أو السكتة الدماغية خلال بداية الدراسة.

ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع عدم القيلولة مطلقًا، فإن القيلولة المتكررة مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي ، والسكتة الدماغية.

واستمرت الدراسة أربع سنوات، وتمت دراسة المشاركين على أساس عينات الدم والبول واللعاب ومدة القيلولة بشكل منتظم.

مخاطر الإفراط فى نوم القيلولة

وتحدثت العديد من الدراسات الأخرى عن مخاطر الإفراط في وقت القيلولة.

ربطت دراسة بحثية أجريت عام 1996 بين القيلولة أثناء النهار وحدوث أعراض الاكتئاب وقالت أيضا إن أولئك الذين أخذوا قيلولة بشكل متكرر خلال النهار من المرجح أن يكونوا يعانون من زيادة الوزن.

والقيلولة المتكررة أثناء النهار كانت أكثر ارتباطاً بالإبلاغ عن شكاوى النوم ليلا أكثر من الذين ينامون في فترات متكررة وكانوا أكثر عرضة لأن يكونوا من الذكور وسكان المد ، للإبلاغ عن المزيد من أعراض الاكتئاب ، ومحدودية النشاط البدني ، والمزيد من الضعف الوظيفي ، وكانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن.

وجدت دراسة بحثية قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية زادت بنسبة 34٪ لدى أولئك الذين يأخذون قيلولة طويلة.

بالنظر إلى القيلولة الطويلة التي تزيد عن 60 دقيقة ، وجدت الدراسة أنها مرتبطة أيضًا بخطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 30٪.

كيف يجب أن تأخذ قيلولة؟

للقيلولة العديد من الفوائد الصحية ؛ يمكن أن يوفر للجسم قدرًا مناسبًا من الإجهاد أثناء النهار ولكن فقط إذا تم القيام به بالطريقة الصحيحة.

يوصي خبراء الصحة بأخذ قيلولة لبضع دقائق بدلاً من النوم لساعات أثناء النهار.

وقال الخبراء إن القيلولة تساعد في التغلب على التعب وتحافظ أيضًا على كفاءة الدماغ في العمل.

يجب أن تتراوح مدة القيلولة المثالية بين 30 دقيقة إلى 60 دقيقة.