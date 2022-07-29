شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لمنع تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يتساقط الشعر لعدة أسباب بدءا من الجينات الخاصة بك إلى نظامك الغذائى والمشكلات الصحية، لهذا من المهم زيارة طبيب الأمراض الجلدية، الذى يمكنه تحديد السبب وإعلامك إذا كنت بحاجة إلى علاج طبي، حسبما نشر موقع webmd.

وقد يوصى الطبيب بتغييرات معينة في نمط الحياة لمساعدتك على منع المزيد من تساقط الشعر، وتساعد نصائح الخبراء بعض الرجال فى الحصول على شعر أكثر كثافة وصحة..

1 - تقليل الإجهاد

يوصى طبيب الأمراض الجلدية بروك جيفرى المرضى الذين يعانون من تساقط الشعر، بتقليل التوتر عن طريق ممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرعاية الذاتية، من خلال أنشطة مثل التأمل أو اليوجا.

بعض الأشخاص يعانون من نوع من تساقط الشعر يسمى داء الثعلبة، حيث يهاجم الجهاز المناعى عن طريق الخطأ بصيلات الشعر، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، وجدت دراسة أجريت عام 2018 ونشرت فى مجلة Skin Appendage Disorders أن الإجهاد يمكن أن يزيد الالتهاب فى البصيلات، ما يؤدى إلى تساقط الشعر، والحد من التوتر يسمح للشعر بمقاومة الالتهاب واستئناف دورة نموه الطبيعية.

2 - اجعل تدليك فروة الرأس عادة

يقول الدكتور جيفي: "أوصى بتدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق يوميًا كطريقة بسيطة ليس فقط لزيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، لكن أيضًا لمنح المرضى بضع دقائق لأنفسهم للتخلص من التوتر".

3 - تجديد نظامك الغذائى

يرتبط الحفاظ على بشرة صحية وشعر صحى باتباع نظام غذائى صحى ومتوازن وترطيب جيد مع تناول الماء، ويوصى جراح التجميل ريكاردو كاستريلون باتباع نظام غذائى غنى بما يلى:

بروتينات صحية

فواكه وخضراوات

المكسرات

يقول كاستريلون: تجنب السكر والأطعمة المصنعة.

4- الملحقات الغذائية

إذا كنت تعانى من نقص فى بعض العناصر الغذائية، فقد يتسبب ذلك فى تساقط الشعر، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، وتشمل هذه العناصر الغذائية:

البيوتين

بروتين

حديد

الزنك

الأحماض الدهنية أوميجا 3

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية يمكن لطبيبك إجراء فحص دم لمعرفة ما إذا كنت تحصل على ما يكفى من التغذية الصحية للشعر من الطعام، وإذا لم تكن كذلك فقد يوصون بالمكملات الغذائية.