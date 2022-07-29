رجيم الخصر النحيف لخسارة الوزن في 48 ساعة 

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم الخصر النحيف من انواع الحميات التي تساعد على تنظيف الجسم من السموم. فمن المعروف ان تراكمها يسبب بعض المشاكل الصحية، ومنها الاضطرابات الهضمية، زيادة الوزن وتجمع الدهون في مناطق مختلفة. لذا من الضروري الحرص على تخليص الجسم من المكونات الضارة من خلال اتباع حمية لا تساهم في انقاص الوزن فقط، بل تؤدي الى تعزيز نشاط الجهاز المناعي وتحمي من الامراض ايضاً.

رجيم الخصر النحيف في 48 ساعة



لا بد من الاشارة الى ان رجيم الخصر النحيف يعتبر من انواع حميات الديتوكس التي تساعد على ازالة السموم من الجسم كما على خسارة الوزن الزائد في مدة قصيرة قد لا تتخطى الـ48 ساعة. وفي هذه الحالة يجب التركيز على الخضار والفواكه وعصائرها. ومن الضروري التوقف عن تناول المأكولات التي تحتوي على السكر المضاف او الصناعي والدهون المشبعة. كما يجب شرب كمية كافية من الماء يومياً لأن هذا يرطب الجسم ويساعده على اجلاء المكونات الضارة.



برنامج حمية الخصر النحيف



من اجل تطبيق حمية الخصر النحيف التي تساعد على تخليص الجسم من السموم، من الضروري الانتباه الى هذه القواعد الاساسية.

- للاستفادة من الحمية، يجب التركيز على تناول عصائر الخضار والفواكه الموسمية.

- خلال مدة الرجيم التي لا تتجاوز الـ48 ساعة، يجب الابتعاد عن المأكولات الصلبة وتفضيل الاطعمة السائلة.

- في حال المعاناة من بعض الاعراض المزعجة مثل التعب والانفعال، يجب الانتباه الى انها عرضية وعابرة. ويجب الحرص على اتباع هذا البرنامج.



الفطور. مزيج يحتوي على عصير حبتي برتقال، حبتي جزر، غصن كرافس، بضعة اوراق من الملفوف الاخضر.

وجبة خفيفة. عصير حبتي جزر، حبة خيار، بضع اوراق من خس الكالي، حبة ليمون خضراء.

الغداء. عصير حبتي شمندر حمراء، حبة تفاح، غصن كرافس، حبة خيار، قبضة من اوراق النعناع الطازجة.

وجبة خفيفة. عصير بضع حبات من الفجل، حبة جزر، حبتي خيار.

العشاء. عصير 3 حبات تفاح، غصن كرافس، قبضة من اوراق السبانخ، نصف حبة خيار.

وخلال هذين اليومين اي مدة الـ48 ساعة، من الضروري ابقاء الجسم رطباً بشكل دائم. لذا من الضروري ان يتم شرب ما لا يقل عن ليترين ونصف من الماء يومياً. كما يمكن تناول خلاصات عشبية خالية من السكر. ويجب عدم التردد في الخلود الى الراحة عند الشعور بالحاجة الى ذلك.

فوائد حمية الخصر النحيف



يوفر رجيم الخصر النحيف لخسارة الوزن في 48 ساعة الكثير من الفوائد للجسم. فمن المعروف ان الخضار والفواكه تحتوي على نسبة مرتفعة من المغذيات مثل الفيتامينات، المعادن والالياف. وقد اشارت درسة اجريت اخيراً الى ان شرب ما يعادل 6 عبوات من عصير الفواكه او الخضار لمدة 3 ايام يساعد على تحسين البيئة الميكروبية المعوية ويحد من انتشار البكتيريا الضارة. كما ان هذا يعمل على تعزيز عملية المرور المعوي ويحد من تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة.

المصدر: santeplusmag.com

تنبيه من الجميلة.نت: يجب الحرص على عدم تطبيق هذه الحمية لأكثر من 48 ساعة. وفي حال المعاناة من مشكلة صحية ما، من الضروري استشارة الطبيب اولاً.



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