مشكلة التهاب اذن السباح في فصل الصيف 

بيروت - نادين محمد - التهاب اذن السباح مشكلة يتحدث عنها الخبراء ويعاني منها عدد كبير من الاشخاص. الا ان اسبابها لا تقتصر على السباحة، فقد تنتج ايضاً عن المبالغة في استعمال اعواد قطن التنظيف وعن اخطاء اخرى. وتجدر الاشارة الى ان الاطفال هم الاكثر عرضة لذلك. لذا من الضروري معرفة كل المعلومات اللازمة عن هذه المشكلة الصحية الشائعة.

اسباب التهاب اذن السباح



تعرف مشكلة التهاب اذن السباح في الاوساط الطبية ايضاً باسم التهاب الاذن الخارجي.

- وهي تحدث عادة بسبب وجود بعض الماء في الاذن. وتصيب كل قناة الاذن او جزءًا منها بحسب ما توصل اليه خلال ابحاث قام بها في هذا السياق الطبيب برادلي كيسر من جامعة الطب في فرجينيا في الولايات المتحدة الاميركية.

- ومن الممكن المعاناة من هذه المشكلة بسبب نوع من البكتيريا والفطريات. فهي تؤدي الى حدوث التهاب حاد في جلد قناة الاذن. ويحدث هذا في حال بقاء القليل من الماء في الاذن او بسبب المبالغة في تنظيفها.

- ومن الاسباب الاخرى حدوث جرح في قناة الاذن اثناء التنظيف، استخدام سدادات الاذنين ونفاذ بعض المواد اليهما مثل سائل تثبيت الشعر او مواد الصبغة.

اعراض التهاب اذن السباح



- يمكن التعرف على مشكلة التهاب اذن السباح من خلال بعض الاعراض، ومنها الالم، الاحمرار والسيلان حيث تظهر مادة بيضاء او مائلة الى اللون الاصفر وذات رائحة كريهة.

- وفي هذه الحالة قد يحدث بعض التورم في قناة الاذن. وفي حالات الالتهاب الشديد قد يسبب الورم انسداد الاذن التام.

- قد يعاني من يواجهون هذه المشكلة بسبب الافرازات والتقشر في القناة من ضعف في السمع.

- ومن اعراض التهاب اذن السباح ايضاً الشعور بالالم وخصوصاً في حال تم الضغط بواسطة احد الاصابع على الجزء الخارجي من الاذن.

- وفي حال الشعور بألم مستمر في الاذن وتحديداً في جناحها او بضعف في السمع وفي حال حدوث سيلان، من الضروري ان تتم استشارة الطبيب الاختصاصي.

علاج التهاب اذن السباح



ليس من الصعب علاج التهاب اذن السباح. ففي هذه الحالة يقوم الطبيب بالفحص اللازم. كما يأخذ عينة من المادة السائلة من الاذن لإخضاعها للتحليل. وفي حال أظهر التشخيص المعاناة من هذه المشكلة، قد يوصي بدواء مضاد للالتهابات يتم اسقاط بضع نقاط منه في اوقات منتظمة في الاذن. اما اذا لم تتوقف الاعراض فمن الضروري استشارة الطبيب مجدداً. فقد يكون هذا ناجماً عن عدوى فطرية.

وفي حالة التهاب الاذن الخفيف يمكن علاجه ببضع نقاط من مزيج يحتوي على الخل الابيض والستيرويدات القشرية. ويمكن الاشخاص الذين يعانون من التهاب اذن خارجي حاد والاطفال الذين تظهر لديهم بعض الاعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة واحمرار جلد الاذن وانتفاخه تناول الادوية المضادة للالتهابات عن طريق الفم.

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المصدر: santemagazine.fr

ملاحظة من الجميلة.كوم: من المهم دائماً استشارة الطبيب الاختصاصي وعدم تناول الادوية وخصوصاً تلك المضادة للالتهابات بطريقة عشوائية.

