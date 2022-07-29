شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن التصاقات بطانة الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التصاقات بطانة الرحم هى أنسجة ندبية سميكة يمكن أن تربط الأعضاء ببعضها، وتتكون الالتصاقات عندما تتعرض الأنسجة فى منطقة الحوض لإصابة، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday تختلف الالتصاقات عن غرسات الانتباذ البطانى الرحمى، التى تنمو وتنزف استجابة للهرمونات بنفس الطريقة التى تنمو بها أنسجة بطانة الرحم.

وعلى الرغم من أن الانتباذ البطانى الرحمى هو عامل خطر للالتصاقات، إلا أنه ليس السبب الوحيد، والالتصاقات ليست نتيجة حتمية للانتباذ البطانى الرحمى.

والالتصاقات عبارة عن كتل من النسيج الندبى السميك داخل الجسم، وعادة ما يشكل الجسم نسيجًا ندبيًا استجابةً للالتهابات والإصابات لذلك قد يتكون هذا النسيج بعد الجراحة.

ويمكن أن يتسبب الانتباذ البطانى الرحمى المتقدم فى تكوين التصاقات، ويتسبب الانتباذ البطانى الرحمى فى نمو نوع الأنسجة التى تبطن الرحم فى أماكن أخرى، مثل قناتى فالوب أو المبايض أو المثانة، وهذه الزيادات تسمى الغرسات.

وتسبب غرسات الانتباذ البطانى الرحمى التهابًا عندما تنمو وتنزف خلال الدورة الشهرية، ويستجيب الجسم لهذا الالتهاب عن طريق تكوين نسيج ندبى أثناء عملية الشفاء.

وقد تتطور كتل كبيرة من النسيج الندبى فى المناطق التى يصيبها الانتباذ البطانى الرحمى.

ويمكن أن تسبب الالتصاقات مضاعفات خطيرة، خاصة عندما تكون كبيرة جدًا، على سبيل المثال يمكن أن تلتصق بطانة الرحم بالمبيضين، ما يؤدى إلى قطع إمداد الدم، وقد يحبس الدم أيضًا فى المبايض، ما يسبب تكيسات المبيض.

ويمكن أن تؤثر الالتصاقات أيضًا على الخصوبة ما يزيد من صعوبة انتقال البويضة إلى الرحم أو الانغراس فيه، وتشير الأبحاث إلى أن ما بين 30% و50% من المصابين بالانتباذ البطانى الرحمى يعانون من مشاكل فى الخصوبة.

ومع ذلك فإن بطانة الرحم ليست الحالة الوحيدة التى تسبب التصاقات، فقد يصاب الشخص بالتصاقات فى منطقة الحوض لهذه الأسباب:

- اضطراب التهابي

- عدوى شديدة

- إصابة أو صدمة في الرحم أو المناطق المحيطة

- الجراحة ، بما في ذلك جراحة الانتباذ البطاني الرحمي، حيث يمكن أن يزيد الخضوع لجراحة الانتباذ البطاني الرحمي من خطر حدوث التصاقات. حتى الجراحة لإزالة الالتصاقات يمكن أن تسبب التصاقات جديدة.

وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من التصاقات بطانة الرحم ذكروا أنهم يعانون من آلام فى الحوض، إلا أن القليل من الدراسات قيمت العلاقة بين الالتصاقات والألم.

ويجادل بعض الأطباء بأن العلاقة بين الالتصاقات والألم ليست واضحة.

على سبيل المثال، هناك خبراء يعتقدون أن الألم الناتج عن الانتباذ البطاني الرحمي يختلف عن الألم الناتج عن الالتصاقات.

تشمل بعض الأعراض التي قد يعاني منها الأشخاص المصابون بالالتصاقات ما يلي:

- ألم مهبلي

- وجع بطن

- غثيان

- إمساك

- إسهال

- نزيف مستقيمي

- تلف المبيض ، بما في ذلك التواء المبيض ، والذي يحدث عندما يلتف المبيض

- نزيف بين فترات

- التهاب مزمن يسبب الألم

ويصنف بعض الأطباء الانتباذ البطانى الرحمى إلى مراحل من 1 إلى 4 لتعكس كمية الغرسات وشدتها، والأشخاص المصابون بالمرحلة 3 أو 4 من الانتباذ البطاني الرحمي هم أكثر عرضة للالتصاقات.