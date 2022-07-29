شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب احمرار العينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث العيون الحمراء عندما تتوسع الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة على سطح بياض عينيك، ما يجعل بياض إحدى العينين أو كلتيهما لونا ورديا أو مائلا إلى الحمرة، حسبما نشر موقع webmd.

ما الذى يسبب احمرار العين؟

هناك عدد من الأشياء يمكن أن تجعل عينيك حمراء، بعض الأسباب الأكثر شيوعًا هي:

الحساسية

تشمل المحفزات الخارجية حبوب اللقاح من الأعشاب والأشجار ووبر الحيوانات الأليفة والغبار والعفن، وفى هذه الحالات تصاب عيناك بـ "حكة، وحرقة، وتمزق"

وقد تعانى أيضًا من أعراض حساسية الأنف، مثل العطس وانسداد الأنف.

عين جافة

فى بعض الأحيان لا تحتوى دموعك على القوام المطلوب، وقد تتبخر بسرعة كبيرة، وأحيانًا لا تستطيع عينيك أن تبكى وهذه الحالة تسمى جفاف العين، ويمكن أن يسبب ذلك الألم أو تقرحات فى القرنية أو في حالات نادرة فقدان بعض الرؤية.

تشمل الأعراض الأخرى لجفاف العين ما يلى:

شعور حارق

رؤية ضبابية

جفون ثقيلة

عدم القدرة على البكاء

إرهاق العين

الدموع الزائدة ، في الأوقات التي لا تكون فيها عيناك جافة

تفريغ متوترة

عدم الراحة من العدسات اللاصقة

التهاب باطن العين

كيفية علاج العيون الحمراء

لا داعي للقلق بشأن العيون الحمراء، طالما أنها لا تحدث كثيرًا ولا تدوم طويلاً، قد تجد راحة قصيرة في الدموع الاصطناعية التي تُصرف دون وصفة طبية والتى تغسل وترطب عينيك.

يمكن أن تساعد مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين في الحكة والاحمرار بسبب الحساسية، ويمكن أن تجعل عينيك تشعر بجفاف فى بعض الأحيان، لذا يجب أن تحاول أيضًا استخدام قطرة اصطناعية مرطبة، إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية، فقد تحتاج إلى تناول مضادات حيوية.