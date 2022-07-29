شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم الطعام فى الإصابة بالصداع النصفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأشياء التى يمكن أن تسبب الصداع النصفى، وبالنسبة لبعض الناس قد يكون الغذاء، وأثبتت الدراسات أن عددًا قليلاً فقط من الأطعمة أو المكونات الموجودة فى الأطعمة يسبب الصداع لدى الكثير من الأشخاص، حسبما نشر موقع webmd.

وفيما يلى نظرة على بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة التى تم ربطها بالصداع النصفى.

الكحول

يقول ستيوارت تيبر طبيب الأعصاب فى كليفلاند كلينيك: "الكحول هو بالتأكيد سبب محفز للصداع.

مادة الكافيين

الكافيين سيف ذو حدين عندما يتعلق الأمر بالصداع، فجرعات صغيرة يمكن أن تساعد فى تخفيف الألم، وستجده فى العديد من أدوية الصداع النصفى بدون وصفة طبية.

لكن عند تناول الكثير من الكافيين، على سبيل المثال أكثر من اثنين من المشروبات الغازية أو فنجانين من القهوة يوميًا، فقد تصاب بالصداع النصفى عند تقليل الكمية.

المضافات الغذائية

الأشياء التى يتم وضعها فى الأطعمة لإضافة طعم أو إضافة لون أو لإبقائها طازجة يمكن أن تؤدى أحيانًا إلى حدوث الصداع.

النترات والنتريت الموجودة في اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج، قد تصيبك بالصداع النصفى، ويتم استخدامها للحفاظ على اللحوم طازجة، ويعتقد الأطباء أنها قد توسع الأوعية الدموية فى دماغك، ما يسبب الصداع.

قد تصاب أيضًا بالصداع النصفي بعد شرب الصودا المحلاة بالأسبارتام، أو من الأطعمة الملونة بصبغة صفراء رقم 6 ، والتي تستخدم في بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات والحلوى.

جبنة مسنة

إذا كان تناول الجبن يؤلم رأسك، فعادة ما يكون من النوع القديم مثل السويسري أو البارميزان أو الشيدر أو البري، ويحتوي الجبن المسن على نسبة عالية من مادة التيرامين، وهي مادة كيميائية طبيعية توجد في بعض الأطعمة، إذا كنت حساسًا تجاهه، فإن الأطعمة التي تحتوي عليه يمكن أن تسبب الصداع النصفي.

تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من التيرامين اللحوم المصنعة (السلامي ، والبيبروني ) ، والمخللات ، والزيتون ، وبعض الفاصوليا (البازلاء الثلجية ، والفافا ، والعريضة) ، والمكسرات.