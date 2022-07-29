شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التليف الرئوى مجهول السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التليف الرئوى مجهول السبب (IPF) هو مرض رئوى مزمن يتميز بتكوين نسيج ندبى بين جدران الأكياس الهوائية فى الرئتين، ولا تستطيع الرئتان امتصاص الأكسجين بكفاءة، والندوب تزداد سوءًا بمرور الوقت، والعرض الرئيسى هو ضيق التنفس، كما أنه يتسبب فى انخفاض الأكسجين فى مجرى الدم، ما قد يؤدى إلى الإرهاق، وفقا لما نشره موقع healthline.

كيف يتم علاج التليف الرئوى مجهول السبب ؟

التليف الرئوى مجهول السبب هو حالة غير مفهومة جيدًا فى المجال الطبى، ولم تكن هناك دراسات عشوائية أو خاضعة للرقابة تهدف إلى علاجه، وبشكل عام يكون العلاج داعمًا أو ملطفًا، والهدف ليس عكس الضرر، لكن مساعدة الشخص على التنفس بسهولة والشعور بالتحسن لأطول فترة ممكنة، وقد تشمل الرعاية الأكسجين التكميلى، وأدوية القلق، وطرق أخرى للحفاظ على هدوء الشخص والتنفس بشكل أكثر انتظامًا.

فى بعض الحالات يمكن استخدام العلاج الدوائى، وحاليًا تمت الموافقة على نوعين من الأدوية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج التليف الرئوى، وإذا لم يكن الأطباء قادرين على استبعاد العدوى، فقد يوصون بجرعات كبيرة من المضادات الحيوية واسعة الطيف.

وحال الاشتباه فى حدوث استجابة مناعية ذاتية، قد يصف الأطباء أدوية لتثبيط جهاز المناعة، وقد تشمل هذه الكورتيكوستيرويدات، أو مثبطات المناعة الأخرى، أو حتى الأدوية المضادة للسرطان مثل سيكلوفوسفاميد.