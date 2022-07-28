شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تجنبها من أجل نوم أفضل ليلاً.. منها البصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأطعمة التى يجب تجنبها للحصول على نوم أفضل بالليل، ويجب عليك إدراك كيفية تأثيرها على نومك، وفى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التى يجب تجنبها من أجل نوم أفضل ليلاً، بحسب موقع camillestyles.

أطعمة يجب تجنبها من أجل نوم أفضل ليلاًالعنب

بينما يحتوى العنب على بعض الميلاتونين، إلا أنه ملئ بالسكريات (الطبيعية).

وإذا كنت تنوى تناول العنب مع اقتراب موعد النوم، التزم بحصة أصغر واقرنها بوعاء من الزبادى اليونانى كامل الدسم.

فيما يتعلق بإدارة نسبة السكر فى الدم، فإن تناول وعاء كبير من الفاكهة - خاصة قبل النوم - يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وهذا بدوره يمكن أن يؤدى إلى مزيد من الأرق.

بالإضافة إلى ذلك الفاكهة حمضية، ما يعني أنها يمكن أن تؤدي إلى الحموضة المعوية أثناء محاولتك النوم.

الموز

يتكون الموز فى الغالب من الكربوهيدرات سريعة الهضم، وهى مصادر طاقة رائعة لكن لا يجب تناوله قبل النوم، بدلاً من ذلك يعتبر الموز مثاليًا قبل التمرين أو بعده، مقترنًا بالدهون والبروتين.

الطماطم

الأطعمة الحمضية، مثل الطماطم والحمضيات، يمكن أن تهيج بطانة المعدة وترفع مستويات الأس الهيدروجيني الحمضية في الجسم يؤدي هذا إلى عسر الهضم وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي - وكلها يمكن أن تتداخل مع النوم.

الشيكولاتة

بينما تتميز الشيكولاتة - خاصة الشيكولاتة الداكنة - بالكثير من الفوائد الصحية، إلا أنها تحتوى على مركب الثيوبرومين الذى يؤثر على الجسم بشكل مشابه للكافيين.

الثوم

بينما يحتوي الثوم على نسبة عالية جدًا من الأليسين (مركب يمكن أن يساعد العقل بشكل طبيعي على الاسترخاء)، فهو أيضًا منشط للجهاز الهضمي.

وبالنسبة لمعظم الناس من الأفضل تجنب تناول كميات كبيرة منه في المساء، علاوة على ذلك يزيد الثوم من إفراز الجسم للعاب وعصائر المعدة، ما قد يقلل من قدرتك على النوم بسهولة.

البصل

يعتبر البصل من أهم مسببات اضطرابات النوم، حيث ينتج الغازات أثناء تحركه عبر الجهاز الهضمى هذا الغاز يسبب الضغط داخل معدتك، والذى يمكن أن يرسل الحموضة إلى المرىء - خاصة عندما تكون نائماً.