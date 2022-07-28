شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر حرارة الصيف على الأدوية؟ وإزاى تحافظ عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم العثور على طرق للحفاظ على برودة جسمك أثناء درجات الحرارة المرتفعة للغاية، وكذلك ضمان عدم تعرض أدويتك للحرارة الشديدة، وقد حذر البروفيسور سكوت هول، الصيدلانى فى مستشفيات مايو كلينيك الأمريكية، من تأثير التغيرات فى درجات الحرارة التى يمكن أن تؤدى إلى تلف الأدوية، بسبب عدم تحمل الحرارة.

ويمكن أن تؤثر درجة الحرارة على أى دواء يتناوله الشخص، لكن هناك أدوية أكثر عرضة للمشاكل من غيرها.

وأوضح هول: "سيكون الأنسولين بالتأكيد أحد تلك الأدوية، لذا يجب على مرضى السكرى محاولة عدم تخزين الأنسولين فى مكان ترتفع فيه درجة الحرارة بشكل كبير."

احفظ أدويتك في مكان بارد وجاف.

وبعض الأدوية يمكن أن تتأثر بعدم تحمل الحرارة أكثر من غيرها، وتشمل الأدوية التي تتأثر بالحرارة الشديدة ما يلي:

- أدوية ضغط الدم

- مضادات الهيستامين

- مزيلات الاحتقان

- الأدوية النفسية

وأضاف هول: "إذا كانت لديك أسئلة حول أدويتك وكيفية تخزينها، أو كيف يمكن أن تؤثر عليك في الحرارة، يمكنك التحدث مع الصيدلى أو طبيبك حتى يوفر تلك المعلومات التي تحتاجها".



