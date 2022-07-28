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القاهرة - سامية سيد - شرب الماء من أكثر الأشياء المهمة التى تساعد فى تحسين صحة الجسم، ويجب أن تشرب نحو 8 أكواب من الماء يومياً، أو ما يعادل 3 لترات من الماء، لكن قد يتسبب الإفراط فى شرب الماء إلى حدوث مشاكل صحية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد شرب الماء

• ينظم الماء درجة حرارة أجسامنا

• يشحم المفاصل

• التخلص من الفضلات عن طريق البول والتعرق.

• يساعد الماء على امتصاص العناصر الغذائية

• يساعد على الهضم ويمنع الإمساك

• يحسن المزاج وصحة الجلد

• توازن المعادن في الجسم

كل خلية فى الجسم تحتاج إلى الماء لتعمل، إذن ماذا يحدث عندما يكون هناك الكثير من الماء في الجسم؟

هل شرب الكثير من الماء مضر للجسم؟

الكثير من الماء يسمح للخلايا بالانتفاخ ما يؤدى فى النهاية إلى تعطيل وظائف المخ والارتباك والصداع والدوخة هي بعض الأعراض التي قد تراها.

تتأثر المعادن في أجسامنا مثل الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

في المراحل القصوى قد يعاني الناس من غيبوبة بسبب اختلال توازن السوائل داخل وخارج الخلية ومن الشائع جدًا حدوث تقلصات عضلية في حالة الإفراط في الماء.

هل تعلم أن شرب كميات أقل من الماء يسبب التعب وكذلك شرب الكثير من الماء؟

تعمل الكليتان بجهد أكبر لإزالة الفائض من الماء وبالتالي التسبب في الإرهاق، ويمكن لشرب الكثير من الماء أن يطرد الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء وبعض المعادن أيضًا.

بعبارة أخرى يمكنك القول إن الدم يصبح مخففًا ما يؤدي إلى انخفاض تركيز المعادن.

كيف يمكنك علاج الإفراط في الماء؟

اكتشف السبب الجذري للإفراط فى الماء يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل تقليل السوائل أو طلب المساعدة الطبية إذا كان الدواء هو السبب.

بمساعدة اختصاصى تغذية، يمكنك اختيار الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمعادن الأخرى للمساعدة فى التخلص من عدم التوازن.

تعتمد كمية المياه التى تشربها على عوامل مثل العمر والجنس ووزن الجسم والنشاط البدني والمناخ والحالة الطبية إن وجدت.

تتكون أجسامنا من 60% من الماء وسوف ينبهنا الجسم عندما يحتاج إلى الماء.

تتمثل إحدى طرق الوقاية من الجفاف المفرط في مراقبة كمية الماء أو السوائل التي تتناولها على مدار اليوم والتحقق من الانتفاخ أو الأعراض الأخرى.