شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانين من آلام الظهر والرقبة أثناء الحمل؟ 5 طرق لتخفيفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر آلام الظهر والرقبة من أكثر المشاكل المعروفة أثناء الحمل، وقد يحدث ألم الظهر أو الرقبة خلال أى وقت من فترة الحمل، لكنه يحدث عادةً فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، وفى هذا التقرير نتعرف على الأسباب الشائعة لألم الظهر والرقبة أثناء الحمل والخطوات التى يمكنك اتخاذها للتعامل معه، بحسب موقع "health".

4 أسباب لآلام الظهر والرقبة أثناء الحمل1. التغيرات الهرمونية

طوال فترة الحمل، هناك مستويات متزايدة من الهرمونات (كل من الأستروجين والبروجسترون) بالإضافة إلى الاسترخاء، ما يساعد في استرخاء المفاصل والأربطة وتسهيل الولادة.

يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على قدرة العضلات والأربطة على تحمل الوزن، ما يؤدى إلى الشعور بالألم.

2. التغييرات الوضعية

بسبب زيادة وزن الرحم، يميل الجسم إلى السقوط للأمام، ما قد يجهد عضلات أسفل الظهر ويزيد من آلام الظهر أثناء الحمل، وزيادة الوزن تعنى بذل المزيد من الجهد للعضلات والمفاصل والظهر والرقبة.

3. قلة الحركة

البقاء فى وضع السكون لساعات طويلة أثناء الحمل يمكن أن يجعل العضلات مؤلمة ومشدودة.

وإذا كنتِ حاملاً، فإن الحركة ستحافظ على دفء العضلات.

4. ضعف وضعية الجسم بسبب الحمل

هناك زيادة فى منحنى أسفل الظهر للعمود الفقرى بسبب وزن الرحم، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى تفاقم آلام الظهر.

5 علاجات لمنع آلام الظهر والرقبة أثناء الحمل:1. تصحيح وضعية الجسم أثناء الجلوس والوقوف

يمكن التعامل مع آلام الظهر والرقبة عن طريق إجراء تغييرات فى وضعيتك أثناء الجلوس والوقوف.

حاول أن تبقى ظهرك مستقيماً واسحبى بطنك للداخل، عند النهوض من السرير قومى دائمًا بالتدحرج إلى جانب واحد وتجنبى ارتداء الكعب.

2. النشاط البدنى

تساعد التمارين المنتظمة والتدريبات الآمنة أثناء الحمل على إطالة عضلاتك وإرخاء جسمك وتخفيف التوتر.

3. استخدم وسادة

حافظى على نشاطك، لكن مع ذلك استريحى على جانبك الأيسر مع وضع وسادة بين ساقيك سيساعد هذا أيضًا في تقليل الألم.

4. ضغط بارد

يمكن أن يساعد الضغط الدافئ / البارد فى تخفيف آلام الرقبة والظهر إلى حد ما يجب استخدامه على فترات منتظمة لأنه يخفف توتر عضلاتك ويسمح لها بالاسترخاء الوخز بالإبر طريقة أخرى للتغلب على الألم.

5. التدليك

يساعد تدليك أجزاء جسمك بشكل كبير فى منع آلام الظهر والرقبة من أن تكون شديدة، وسيقلل هذا من صلابة العضلات والأنسجة علاوة على ذلك، فإنه يطور تدفق الدم ويقلل من مشاعر القلق والتوتر.