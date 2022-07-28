للتخلص من الوزن الزائد في شهر.. رجيم الحب للبنات

بيروت - نادين محمد - للتخلص من الوزن الزائد في شهر، من الممكن تطببيق مختلف انواع الحميات. لكن نعلم جميعاً ان بعضها غير صحي ومن الممكن ان يؤدي الى المعاناة من بعض المشاكل الصحية. وقد تسبب بعض الرجيمات الشعور بالحرمان وتدفع في وقت لاحق الى تناول كمية كبيرة من الطعام. وهذا ما يؤدي الى استعادة الوزن مجدداً. لذا من الضروري جداً استشارة الاختصاصيين الذين يوصون بتطبيق برامج غذائية متوازنة تساعد على تخسيس الوزن من دون مواجهة اي نقص في المكونات الغذائية. ومن الممكن ان يدعو هؤلاء الى تطبيق رجيم الحب للبنات.

رجيم الحب ما هو؟



من اجل خسارة الوزن الزائد في شهر واحد، من الممكن تطبيق حمية رجيم الحب للبنات. وتستمر مدته 21 يوماً. وهو يساعد على استعادة الرشاقة من دون حرمان. وقد ابتكره الطبيب غوترسن. وهو يقضي بالامتناع عن تنال المأكولات الضارة في الفترات الفاصلة بين الوجبات. كما يصفه مبتكره بأنه صحي ومتوازن. وفي هذه الحالة يجب اتباع قاعدتين اساسيتين.

القاعدة الاولى. ان يتم تدوين الاهداف التي يراد تحقيقها من خلال تطبيق الحمية على مفكرة خاصة. ويجب ايضاً التعبير عن المشاعر والعواطف التي ترتبط بالغذاء. كما من الضروري تدوين عدد الكيلوغرامات التي يراد خسارتها.

القاعدة الثانية. من اجل اعتماد هذه الحمية بالطريقة الصحيحة، يجب التوقف عن تناول المأكولات المصنعة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر، الملح والدهون.

مراحل رجيم الحب



من اجل تخسيس الوزن الزائد في شهر واحد عند تطبيق رجيم الحب، من المهم ان يتم الالتزام بهذه المراحل الـ7.

المرحلة 1



- هي مرحلة الديتوكس وتساعد على تنظيف الجسم من السموم ومن الزوائد الضارة.

- خلالها يجب تناول التوت او اي فاكهة حمراء 5 مرات يومياً. والسبب انها تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة.

- كما يمكن اضافة بعض البروتينات.

- لكن يجب الا تتجاوز كمية الصوديوم التي يتم تناولها الـ500 ملغ في الحصة الواحدة.

المرحلة 2



- هي مرحلة الخضار. وخلالها يجب تناول كمية كبيرة منها على امتداد النهار.

- من الأفضل اختيار الخضار التي لا تحتوي على النشويات، ومنها الكوسى، الهليون والبروكولي.

- ينصح بطهو المأكولات على البخار اي من دون اضافة اي مواد دهنية اليها.

المرحلة 3

- من الضروري في هذه المرحلة، ومن اجل خسارة الوزن الزائد في شهر واحد، ان تتم اضافة البروتينات.

- يجب الانتباه الى تناولها بكميات معتدلة.

- كما يمكن تناول الكربوهيدرات بكمية تعادل ضعف كمية البروتين.

المرحلة 4



- في هذه المرحلة من رجيم الحب للبنات يمكن اضافة الفواكه.

- ينصح بتناول نصف كوب منها يومياً من اجل تجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم الى حد كبير.

- من المفيد تناول الفاكهة كوجبة خفيفة في فترة ما بعد الظهر. فهذا يساعد على الشعور بالشبع ويحد من الرغبة في الاكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

المرحلة 5

- يجب اضافة اللبن الزبادي ومنتجات الحليب.

- يمكن اضافة الفاكهة الى اللبن. والافضل ان يكون طبيعياً وخالياً من السكر المضاف.



المرحلة 6

- هي مرحلة الحبوب وخصوصاً الحمص والعدس.

- من المهم الحرص على اختيار الحبوب التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف. فهذا يساعد على الشعور بالشبع ويمنع تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية.

المرحلة 7

- النشويات هي عنوان المرحلة الاخيرة من رجيم الحب للبنات الذي يساعد على خسارة الوزن الزائد في اقل من شهر.

- الافضل في هذه الحالة ومن اجل تأمين نجاح الحمية اختيار البذور الكاملة.

ومن المفيد ان تضاف الى هذه المراحل ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. وبعد انتهاء الرجيم من المهم ان يتم اتباع نظام غذائي صحي.



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المصدر: grazia.fr

تحذير من الجميلة.نت: قبل تطبيق هذه الحمية واي حمية اخرى من المهم جداً ان تتم استشارة اختصاصيي التغذية الذين يتمتعون بسمعة جيدة.

