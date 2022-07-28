شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من الغثيان فى الصيف.. 7 نصائح يجب اتباعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤثر حرارة الصيف على بشرتك وشعرك، لكنها قد تكون قاسية بعض الشىء على أمعائك أيضًا، ومع ارتفاع درجة الحرارة يضعف الجهاز الهضمى، ما يؤدى إلى عدد كبير من المشكلات، ما يجعلنا نتساءل عما إذا كانت مشاكل الغثيان فى الصيف نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس؟ قد يكون ذلك مجرد مصادفة، أو قد يكون علامة على أى شىء أكثر خطورة يحدث، إذا كنت تعانى من مشاكل صحية أخرى بالإضافة إلى مشاكل فى الجهاز الهضمى، وإذا كنت قلقًا بشأن مرض المعدة، فلدينا بعض الحلول لك، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

هل الصيف له تأثير على صحة الجهاز الهضمي؟

وفقًا لدراسة سويسرية نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، هناك خطر أكبر للإصابة بمرض التهاب الأمعاء (IBD) والتهاب المعدة والأمعاء المعدية (IG) أثناء موجة الحر، ويمكن أن تكون موجات الحر في الصيف كابوسًا لأي شخص يعاني بالفعل من مشاكل في المعدة.

7 نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل أفضل:

1. تجنب القهوة والمشروبات الغازية

إذا كنت تشرب الكثير من القهوة أو المشروبات الغازية خلال الصيف، فعليك أن تكون يقظًا، يمكن لهذه الأشياء أن تسبب لك الجفاف وتهيج معدتك بسرعة، ابتعد عن هذه المشروبات وحافظ على صحتك.

2. تمرن كل يوم

إذا كنت تعاني من ضيق في البطن أو أي مشاكل في الهضم، فسيكون من الضروري بالنسبة لك ممارسة الرياضة بشكل يومي، يمكن أن يساعدك البقاء نشيطًا بدنيًا وممارسة الرياضة يوميًا فى الحصول على الراحة التى تشتد الحاجة إليها من آلام البطن والانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

3. اجعل اللبن الرائب جزءا من نظامك الغذائى اليومى

يساعد اللبن الرائب على تهدئة المعدة المتهيجة والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى وتسهيل عملية الهضم، وتناول اللبن الرائب بانتظام سيقلل من فرص الإصابة بالحموضة.

4. تناول نظام غذائى مغذى

حاول أن يشمل نظامك الغذائى على الفواكه الطازجة والخضراوات الورقية والبطيخ والتفاح والخيار والتوت والذرة والسلطات والماء بالنعناع والليمون وماء الليمون والكمثرى هذا الصيف، تجنب الأطعمة الدهنية والمعالجة والمعلبة والوجبات السريعة.

5. تجنب السكر

تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر والنكهات المضافة والألوان التي يمكن أن تسبب مشاكل مثل الانتفاخ وآلام المعدة، قل لا للوجبات الثقيلة التي يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم.

6. تجنب الأطعمة الدسمة

لا تنم بعد الأكل مباشرة حيث يمكن أن يؤدي إلى الحموضة، وتناول الطعام بكميات أقل وامضغه جيدًا.

7. لا تنس البروبيوتيك

يحتوى الزبادى على بكتيريا البروبيوتيك الصديقة للأمعاء ويمكن أن يخفف من مشاكل المعدة مثل الإسهال الذى يظهر كثيرًا خلال فصل الصيف، حاول أن تقوم بهذه الإضافات الجيدة لنظامك الغذائى.