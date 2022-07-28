شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن اضطرابات الأكل وأسباب حدوثها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرابات الأكل هى حالات سلوكية تتميز باضطراب شديد ومستمر فى سلوكيات الأكل وما يرتبط بها من أفكار ومشاعر مؤلمة، ويمكن أن تكون حالات خطيرة للغاية تؤثر على الوظائف الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتشمل أنواع اضطرابات الأكل فقدان الشهية العصبى، والشره المرضى العصبى، واضطراب نهم الطعام، واضطراب تجنب تناول الطعام المقيد وفقا لما نشره موقع psychiatry.

وتتطور اضطرابات الأكل غالبًا فى مرحلة المراهقة، خاصة فقدان الشهية العصبي والشره المرضي العصبي، وهو أكثر شيوعًا عند النساء ، لكن يمكن أن تحدث جميع اضطرابات الطعام فى أى عمر وتؤثر على أى جنس، وغالبًا ما ترتبط اضطرابات الأكل بالانشغال بالطعام أو الوزن أو الشكل أو القلق بشأن الأكل أو عواقب تناول أطعمة معينة، والسلوكيات المرتبطة باضطرابات الأكل بما فى ذلك الأكل المقيد أو تجنب بعض الأطعمة أو الإفراط فى الأكل أو التطهير عن طريق القىء أو سوء استخدام الملينات أو ممارسة التمارين القهرية.

وغالبًا ما تحدث اضطرابات الأكل مع الاضطرابات النفسية الأخرى الأكثر شيوعًا واضطرابات المزاج والقلق واضطراب الوسواس القهري ومشاكل تعاطي الكحول والمخدرات.

وتشير الدلائل إلى أن الجينات والوراثة يلعبان دورًا فى سبب تعرض بعض الأشخاص لخطر الإصابة باضطراب الأكل، لكن يمكن أن تصيب هذه الاضطرابات أيضًا أولئك الذين ليس لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة، ويجب أن يعالج المضاعفات النفسية والسلوكية والتغذية وغيرها من المضاعفات الطبية، ويمكن أن يشمل هذا عواقب سوء التغذية أو سلوكيات التطهير عن طريق القىء وهذا قد يؤدى إلى مشاكل القلب والجهاز الهضمى بالإضافة إلى حالات أخرى قد تكون قاتلة.