شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة اليوم العالمى لالتهاب الكبد.. ماذا تعرف عن التهاب الكبد الوبائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم 28 يوليو من كل عام باليوم العالمى لالتهاب الكبد الوبائى، للتوعية بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية، ويشير التهاب الكبد إلى حالة التهابية فى الكبد عادة ما تكون نتيجة عدوى فيروسية، لكن هناك أسباب أخرى محتملة لالتهاب الكبد، وتشمل التهاب الكبد المناعى الذاتى والتهاب الكبد الذى يحدث كنتيجة ثانوية للأدوية والسموم والكحول، والتهاب الكبد المناعى الذاتى هو مرض يحدث عندما يصنع جسمك أجسامًا مضادة ضد أنسجة الكبد، والتصنيفات الفيروسية الخمسة الرئيسية لالتهاب الكبد هى التهاب الكبد A وB وC وD وE وهناك فيروس مختلف مسئول عن كل نوع من أنواع التهاب الكبد الفيروسى، وذلك وفقا لما نشره موقع healthline.

وتقدر منظمة الصحة العالمية (WHO) أنه يوجد 354 مليون شخص يعيشون حاليًا مع التهاب الكبد المزمن B و Cعلى مستوى العالم.

التهاب الكبد A

التهاب الكبد A هو نتيجة الإصابة بفيروس التهاب الكبد A (HAV) وهذا النوع من التهاب الكبد هو مرض حاد قصير الأمد.

التهاب الكبد B

يسبب فيروس التهاب الكبد B (HBV) التهاب الكبد B وغالبًا ما تكون هذه حالة مزمنة ومستمرة.

التهاب الكبد C

يأتى التهاب الكبد C من فيروس التهاب الكبد C (HCV) ويعد التهاب الكبد (سى) من أكثر أنواع العدوى الفيروسية المنقولة بالدم شيوعا وعادةً ما يظهر كحالة طويلة الأمد.

التهاب الكبد D

هذا شكل نادر من التهاب الكبد يحدث فقط بالتزامن مع عدوى التهاب الكبد بى، ويتسبب فيروس التهاب الكبد D (HDV) فى التهاب الكبد مثل السلالات الأخرى، لكن لا يمكن أن يصاب الشخص بفيروس التهاب الكبد الوبائى ( HDV) دون الإصابة بعدوى التهاب الكبد B.

التهاب الكبد E

التهاب الكبد E هو مرض ينتقل عن طريق المياه وينتج عن التعرض لفيروس التهاب الكبد E (HEV)، وتم العثور على التهاب الكبد E بشكل رئيسي في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي وينتج عادةً عن تناول مادة برازية من تلوث إمدادات المياه.