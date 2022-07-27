شكرا لقرائتكم خبر عن حب الشباب الهرمونى.. تعرف على الحالة والعلاجات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب هى حالة جلدية تحدث عندما تسد المسام الموجودة فى بشرتك بسبب الأوساخ أو الزيوت أو البكتيريا، لا تستطيع هذه المسام التنفس ما يؤدى إلى ظهور حب الشباب، يمكن أن يؤدى حب الشباب أيضًا إلى ظهور الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور.

ووفقا لموقع healthsite يمكن أن يكون حب الشباب نتيجة لعدة أسباب مثل التلوث، ونمط الحياة، والهرمونات ليست سوى بضعة أسباب.

ما هو حب الشباب الهرمونى؟

حب الشباب الناجم عن الهرمونات هو الاختلالات في الجسم وتعرف باسم حب الشباب الهرموني، تظهر هذه الحالة في الغالب بين النساء لكن الرجال أيضًا يمكن أن يكون لديهم حب الشباب الهرموني، يمكن رؤيته أولاً بين المراهقين، ومع ذلك، يمكن أن يكون البالغين أيضًا هدفًا لهذه الحالة.

قد يكون حب الشباب الهرموني نتيجة للحيض، أو اضطراب تكيس المبايض، أو زيادة في مستويات الأندروجين أو غير ذلك من الحالات الصحية الأساسية، هذه الاختلالات الهرمونية تسد المسام وتؤدي إلى ظهور الزيوت والأوساخ ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

إذا كنت تعاني من حب الشباب الهرموني، فمن الأفضل أن تطلب المشورة الطبية لأن الأطباء سيصفون لك الأدوية التي من شأنها أن تساعد في تقليل عدم التوازن الهرموني، وعندما ينخفض ​​الخلل الهرمونى، سيقل حب الشباب أيضًا، ومع ذلك إليك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك تجربتها لعلاج حب الشباب.

أحماض ألفا هيدروكسى

هي مشتقات نباتية تعمل على علاج حب الشباب وتساعد على تقليله، تعمل على تنظيف المسام عن طريق إزالة الزيوت والأوساخ وخلايا الجلد الميتة، توجد أحماض ألفا هيدروكسي في المنظفات والأمصال وأيضًا في كريمات الوجه.

زيوت شجرة الشاى

يمكن أن تساعد زيوت شجرة الشاي في علاج حب الشباب الهرموني عن طريق تقليل الالتهابات التي يسببها، وعندما تقل الالتهابات، فإنه يساعد في تقليل حب الشباب أيضًا.

الشاي الأخضر

يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم ويساعد أيضًا في تقليل حب الشباب.