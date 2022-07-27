شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض لمستويات السكر المنخفضة فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص سكر الدم حالة تحدث عندما ينتج الجسم المزيد الأنسولين، ما يعنى أن الكبد غير قادر على إطلاق الجليكوجين المخزن فى مجرى الدم عندما يحتاج الجسم إلى الطاقة.

ويحدث نقص السكر فى الدم عندما يكون سكر الدم 70 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) أو أقل، ويمكن علاجه عن طريق زيادة مستويات السكر فى الدم، أو إعطاء المريض طعامًا يحتوى على نسبة عالية من السكر حتى يحصل الجسم على جرعته من الطاقة التى يحتاجها بشدة.

أهم 5 علامات منبهة لنقص السكر فى الدم وفقا لموقع healthline النوبات

قد يكون انخفاض مستويات السكر فى الدم خطيرًا إذا ترك دون علاج لأنه قد يسبب نوبات قد تؤدى إلى الوفاة إذا تكررت.

الدوخة

وهى واحدة من أول الأعراض التى يمكن أن يعانى منها المرء عندما تنخفض مستويات السكر فى الدم، وقد يفقد الشخص وعيه فى الحالات القصوى.

عدم انتظام ضربات القلب

عندما تنخفض مستويات السكر فى الدم، قد يلاحظ المرء عدم انتظام ضربات القلب، ما قد يكون شاقًا للمريض على المدى الطويل.

الاضطرابات البصرية

قد يعانى المرء أيضًا من اضطرابات بصرية ورؤى ضبابية بسبب انخفاض نسبة السكر فى الدم.

التعرق

مع نزول مستوى السكر فى الدم يبدأ الجسم فى إنتاج مستوى عالٍ من الأدرينالين الذى يسبب التعرق الشديد.