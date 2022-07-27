شكرا لقرائتكم خبر عن الشفاه المتقرحة قد تكون علامة مبكرة للسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث السرطان عندما يكون هناك نمو لخلايا رقيقة ومسطحة فى الطبقات الوسطى والخارجية من الجلد تسمى الخلايا الحرشفية، ومع النمو غير الطبيعى لهذه الخلايا، فإنها تميل إلى تكوين آفات أو أورام على الشفاه.

أسباب الإصابة بسرطان الشفاه

لا يوجد سبب واحد للإصابة بسرطان الشفاه لأنه يحدث بسبب طفرات الحمض النووى، لكن فيما يلى بعض أسباب الإصابة بسرطان الشفاه، وفقا لموقع webmd.

استخدام التبغ

يمكن أن تكون السجائر أو الغليون أو حتى مضغ التبغ سببًا لسرطان الشفاه، لأن التبغ يحتوى على العديد من المواد السامة والعوامل المسببة للسرطان (المواد المسرطنة) والنيكوتين - وهى مادة مسببة للإدمان، وفقًا لتقرير جونز هوبكنز ميديسن.

استهلاك الكحول

يمكن أن يكون الاستخدام المفرط للكحول أيضًا سببًا لسرطان الشفاه لأن المرء لا يعرف أبدًا ما الذى يسبب طفرات الحمض النووى بالضبط، وذكر تقرير صادر عن جامعة داندى فى المملكة المتحدة أن الكحول، خاصة عندما يرتبط بتعاطى التبغ، تم الاعتراف به كعامل خطر مهم للإصابة بسرطان الفم منذ ما يقرب من 50 عامًا.

التعرض المفرط لأشعة الشمس

قد يكون التعرض الطويل للشمس سببًا لسرطان الشفاه لأنه مثل الجلد، حيث تحتاج الشفاه إلى الحماية باستخدام عامل حماية من الشمس، وعلى الرغم من أن التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية قد يساعد فى الحفاظ على مستويات فيتامين د، إلا أن التعرض قد يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة كليفلاند كلينك، وهذا ينطبق بشكل خاص على الرياضيين فى الهواء الطلق فى الصيف والشتاء، الذين يتعرضون لكميات أعلى من الأشعة فوق البنفسجية بسبب جداول التدريب والمنافسة.

الكشف المبكر عن سرطان الشفة الأعراض التى يجب الانتباه إليها:

قرحة فى الشفة لا تلتئم

تلون الشفاه

نزيف وألم وخز فى الشفتين

تورم فى الفكين



نصائح للوقاية من سرطان الشفاه

نظرًا لصعوبة تشريح الأسباب الحقيقية لسرطان الشفاه، فإليك بعض النصائح التى من شأنها أن تساعد فى منع نمو الخلايا السرطانية..

- توقف عن استخدام التبغ

التبغ مكون غريب فى الجسم، وبالتالى يمكن أن يكون سببًا لطفرات فى الحمض النووى تؤدى إلى نمو الخلايا السرطانية.

- التوقف عن شرب الكحوليات

الكحول غريب أيضا على جسم الإنسان ويمكن أن يكون سببًا للإصابة بالسرطان.

استخدام واقى للشمس

من المهم أن تظل شفتيك محمية من أشعة الشمس الضارة، لذلك من المهم استخدام واقى الشمس حتى على شفاهه عند الخروج فى الشمس وكذلك داخل المنازل.

حافظ على جهاز المناعة

ضعف جهاز المناعة أحد أسباب سرطان الفم، ومن المفيد أن يستمر المرء فى تعديل عوامل نمط الحياة للاحتفاظ بأعلى مناعة، ويمكن أن يشمل ذلك ممارسة الرياضة بانتظام، والتخلص من التوتر من خلال ممارسة اليوجا والتأمل، وتناول نظام غذائى مغذى وسهل الهضم.