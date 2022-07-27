شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأطعمة المحظورة والواجب تناولها حال ظهور مقدمات السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقدمات السكرى هى حالة تكون فيها مستويات السكر فى الدم أعلى من المعدل الطبيعى، لكنها ليست عالية بما يكفى ليتم تسميتها بمرض السكرى من النوع 2، لكن مقدمات السكرى تزيد من خطر إصابة الشخص بداء السكرى من النوع 2 فى المستقبل.

ووفقا لموقعOnlymyhealth تزيد مقدمات السكرى أيضا من مخاطر الإصابة بأمراض ومضاعفات أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة والسرطان، لذا فإن تشخيص مقدمات السكرى يجب أن يدق أجراس الإنذار.

وغالبًا ما تساعد التغييرات فى نمط الحياة والتعديل الغذائى فى عكس حالة مقدمات السكرى، وإذا كنت تقوم بإجراء تغييرات معينة فى نظامك الغذائى لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكرى فهذا لا يعنى أنه يجب عليك التخلى عن جميع الأطعمة التى تحبها.

الأطعمة التى يجب تناولها وتجنبها فى ظهور مقدمات السكرى..1. تقليل الكربوهيدرات البسيطة

القاعدة الأولى هى التقليل من الكربوهيدرات البسيطة مثل السكر، حيث ترفع الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات نسبة السكر فى الدم بشكل أسرع.

2. الامتناع عن المشروبات المحلاة

المشروبات المحلاة تقدم فقط سعرات حرارية فارغة تترجم إلى كربوهيدرات سريعة الهضم، وتزيد من مستوى السكر فى الدم، ويعد الماء أفضل خيار لإرواء عطشك، وهو بديل صحى للغاية للمشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة.

3. ركز على الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة

تناول بدائل ذكية للمواد الغذائية غير الصحية، ابدأ فى اختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والأرز البنى، ركز على المكون الأول "الكامل" واستهلك ما لا يقل عن ثلاثة جرامات من الألياف لكل حصة، حيث ستساعد الألياف فى إدارة مستوى السكر.

4. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

يعمل البروتين على إبطاء معدل دخول الكربوهيدرات إلى مجرى الدم، ما يحافظ على استقرار مستويات السكر فى الدم، ويمكن أن يساعدك تناول البروتين فى كل وجبة على الشعور بالشبع لساعات أطول ويقلل من الرغبة فى تناول الطعام أو تناول وجبة خفيفة، كما أنه يساعد فى إدارة الوزن، وتشمل خيارات البروتينات الصحية ما يلى:

البيض

اللحوم الخالية من الدهن

السمك

الفاصوليا والبازلاء المجففة

الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم

التوفو

المكسرات والبذور

5. تناول وجبات مختلطة (فواكه وخضراوات)

تحتوى الفاكهة على سكر طبيعى، لذلك قلل من تناول الفاكهة، وقم بإقران الفاكهة بمصدر للبروتين، مثل حفنة من المكسرات أو البذور أو الزبادى العادى أو البيض المسلوق، وتناول وجبات مختلطة مهم للحفاظ على توازن جيد، حيث إنها طريقة رائعة لخفض المؤشر الجلايسيمي المعطى للطعام.