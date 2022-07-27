أسهل طريقة لحرق دهون الفخذ

بيروت - نادين محمد - كثير من النساء يعانين من تراكم الدهون في منطقة الفخذ، بعيدًا عن المظهر، الجانب السلبي لهذا هو السيلوليت (تراكم الدهون الزائدة مما يؤدي إلى ظهور الجلد مثل قشر البرتقال). لكن زيادة الدهون في الفخذ علامة على نمط حياة وعادات غذائية غير صحية أيضًا.

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة للتخلص من الدهون الزائدة في الفخذ فثمة نصائح من شأنها القضاء على هذا الكابوس.

تعتبر مراقبة تناول الطعام وشرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء هي الخطوة الأولى نحو تقليل دهون الورك.

يفضل دائمًا المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي وتؤدي إلى فقدان الدهون.

يمكن أن يساعد كوبان من القهوة الخضراء أو السوداء أيضًا في تخسيس الوزن وتقليل دهون الفخذ.

1. عدد السعرات الحرارية

إذا كنتِ تعتقدين أنه يمكنك تقليل الدهون الزائدة من الفخذ، الحقيقة، يجب أن تهدف إلى التخلص من الدهون الزائدة من جسمكِ ثم البحث عن طرق لتقليل دهون الفخذ .

قد يكون عد السعرات الحرارية مزعجًا . ومع ذلك، هو خطوة أساسية، يمكنك دائمًا تخمين نوع الأطعمة التي يجب عليك تجنبها لمنع استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

تناولي الخضار والفواكه النيئة واشربي الشاي الأخضر وشاي الأعشاب. تجنبي الأطعمة السكرية والغنية بالصوديوم والأطعمة المقلية والكاتشب وعصائر الفاكهة المعلبة.

2. اشربي مثل السمكة

الحفاظ على رطوبتك هو أفضل طريقة للتخلص من السموم وزيادة التمثيل الغذائي.

اشربي ما لا يقل عن 3 لترات من الماء كل يوم لرؤية التغييرات الواضحة في وزن الجسم. يمكنكِ أيضًا إضافة الأعشاب والتوابل مثل القرفة إلى الماء لجعل الطعم أكثر جاذبية.

3. ابدأي يومكِ بماء الليمون

ماء الليمون هو مادة معروفة لتفتيت الدهون . يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على تعزيز المناعة كما يقضي على جذور الأكسجين الحرة الضارة. كما أنه يساعد على موازنة الأس الهيدروجيني الداخلي وبدء عملية التمثيل الغذائي.



كيفية صنع ماء الليمون



أضيفي عصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة. يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من العسل إذا كان حامضًا. يقلب جيدا ويشرب.

4. خل التفاح

خل التفاح هو بديل رائع للليمون . من المعروف أنه يعزز فقدان الوزن. وجد العلماء أيضًا أن خل التفاح هو مثبط قوي للسمنة ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يكون أكثر فاعلية عندما يتم تناوله قبل الوجبة بـ 30 دقيقة.

كيفية استخدام خل التفاح لتقليل الدهون الزائدة في الفخذ:

الطريقة الأولى - أضف ِملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة. يمكنكِ أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل إليها. يقلب جيدًا واشربيه أول شيء في الصباح.

الطريقة الثانية - نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء. قومي بتصفيته في الصباح وأضفِ خل التفاح واشربه.

المصدر: stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه النصائح .

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