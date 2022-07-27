شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات انخفاض نسبة السكر فى الدم أثناء أو بعد التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث نقص السكر فى الدم عندما يكون سكر الدم لديك أقل من 70 مجم / ديسيلتر، ويمكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر، لذا فإن الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هى فحص نسبة السكر فى الدم، وفقا لما نشره موقع healthline.

الشعور بالاهتزاز

التعرق

الجوع

زيادة معدل ضربات القلب

وتشمل بعض الأعراض المبكرة ما يلي:مع استمرار انخفاض نسبة السكر في الدم قد تشعر بما يلي:

التهيج أو القلق

دوخة

النعاس

كلام غير واضح

ضعف

عدم وضوح الرؤية

مع انخفاض شديد فى السكر عادة أقل من 40 مجم / ديسيلتر يمكن أن يكون هناك:

ارتباك

النوبات

فقدان الوعي

الموت

وإذا كانت لديك أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم ولا يمكنك إجراء الاختبار ، فاستمر في العلاج، ونستخدم "قاعدة 15-15" لعلاج نقص السكر في الدم الخفيف إلى المتوسط، وهى تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات والانتظار 15 دقيقة قبل اختبار نسبة السكر في الدم، وإذا كان سكر الدم لا يزال أقل من 70 مجم / ديسيلتر، كرر العملية، ويعد الانخفاض الحاد في نسبة السكر في الدم من حالات الطوارئ الطبية.

ويمكن أن يستمر سكر الدم في الانخفاض من 4 إلى 8 ساعات بعد الانتهاء من التمرين، وذلك لأن العضلات تستهلك مخازن الجليكوجين الخاصة بها أثناء النشاط المكثف والمطول وتحتاج إلى التجديد، و يمكنك المساعدة في منع انخفاض نسبة السكر في الدم عن طريق تناول الكربوهيدرات بعد ممارسة التمارين التي تمتص ببطء ، وقد تحتاج أيضًا إلى تقليل جرعة الأنسولين بعد التمرين.

ووجدت دراسة صغيرة عام 2013 أن تقليل جرعة الأنسولين بنسبة 50% في الوجبة بعد التمرين ساعد في منع حدوث نقص السكر في الدم في وقت مبكر حتى 8 ساعات بعد التمرين، وإذا كنت تستخدم عدة حقن يومية، فإن تقليل الأنسولين الأساسي بنسبة 20% في ذلك اليوم يمكن أن يساعد في منع انخفاض نسبة السكر في الدم، وإذا كنت تستخدم مضخة أنسولين ، فإن خفض المعدل الأساسي بنسبة 20 % لمدة 5 إلى 6 ساعات بعد التمرين يمكن أن يقلل من خطر الانخفاض أثناء الليل.