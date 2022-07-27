شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تناولها لمرض السكرى من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك اتباع العديد من أنماط الأكل والوجبات الغذائية المختلفة لتلبية احتياجاتك الصحية مع مرض السكرى من النوع 2، ولذلك يجب التأكد من اختيار نظام غذائى غنى بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، والتى يمكن أن تساعد فى توفير الألياف والفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، وفقا لما نشره موقع healthline.

يجب التأكد أيضًا من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الدهون الصحية للقلب، بما فى ذلك الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، ويمكن أن تساعد فى تقليل مستويات الكوليسترول فى الدم لدعم صحة القلب.

وبالمثل فإن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يعزز إدارة نسبة السكر فى الدم ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول للمساعدة فى منع تناول الطعام عندما لا تكون جائع، ويجب أن يكون نظامك الغذائى مستدامًا وسهل المتابعة، وقد يكون الالتزام بخطط النظام الغذائي شديدة التقييد أو التي لا تناسب نمط حياتك أكثر صعوبة على المدى الطويل.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الأطعمة المغذية التي يجب أن يتضمنها نظامك الغذائي:

الفواكه (التفاح والبرتقال والتوت والبطيخ والكمثرى والخوخ)

الخضار (مثل البروكلي والقرنبيط والسبانخ والخيار والكوسة)

الحبوب الكاملة (الشوفان ، الأرز البني ،)

البقوليات (الفول والعدس والحمص)

المكسرات (اللوز والجوز والفستق والكاجو)

بذور (بذور الشيا ، بذور اليقطين ، بذور الكتان ، بذور القنب).

الأطعمة الغنية بالبروتين (الدواجن منزوعة الجلد والمأكولات البحرية واللحوم الحمراء الخالية من الدهون)

الدهون الصحية للقلب (زيت الزيتون والأفوكادو وزيت الكانولا وزيت السمسم).

المشروبات (الماء ، القهوة السوداء ، الشاي غير المحلى ، عصير الخضار)

الأطعمة التى يجب تجنبها مع مرض السكرى من النوع 2

لا توجد العديد من الأطعمة التى تحتاج إلى تجنبها تمامًا عندما تكون مصابًا بداء السكرى من النوع 2، ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة هي خيارات أكثر كثافة بالمغذيات من غيرها، وهذا يعني أنها مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أنها تحتوى على نسبة أقل من الدهون والسكر والكوليسترول.

يمكن أن يساعد الحد من استهلاكك للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر المضاف في دعم إدارة سكر الدم بشكل أفضل ومنع المضاعفات الصحية المتعلقة بمرض السكري.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب أن تحد منها مع مرض السكري من النوع 2

اللحوم عالية الدسم (القطع الدهنية من لحم البقر ، ولحم الضأن ، وجلد الدواجن ، ولحم الدجاج الداكن)

منتجات الألبان كاملة الدسم (الحليب كامل الدسم ، الزبدة ، الجبن ، القشدة الحامضة)

الحلويات (حلوى ، بسكويت ، مخبوزات ، آيس كريم ، حلويات)

المشروبات المحلاة بالسكر (عصير ، صودا ، شاي حلو ، مشروبات رياضية)

المُحليات (سكر المائدة ، السكر البني ، العسل ، دبس السكر)

الأطعمة المصنعة (الرقائق ، الفشار الميكروويف ، اللحوم المصنعة ، الوجبات الجاهزة)

الدهون المتحولة (دهن نباتي ، أطعمة مقلية ، ، زيت مهدرج جزئيًا)