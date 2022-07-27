شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة غنية بالبوتاسيوم لتحسين صحة قلب المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن يساعد فى تقليل الآثار السلبية للملح فى النظام الغذائى وتحسين صحة قلبك، حيث يمكن أن يؤدى تناول كميات كبيرة من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك يوصى خبراء الصحة الناس بالحد من تناول الملح.

ووفقا لموقع healthsite تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالبوتاسيوم النساء اللاتي يتناولن كميات كبيرة من الملح على خفض ضغط الدم، وذلك وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية.

وأوضح الباحثون أن البوتاسيوم يساعد الجسم على إفراز المزيد من الصوديوم فى البول، لكنهم يعتقدون أن البوتاسيوم قد يكون له فوائد أخرى للقلب، إلى جانب زيادة إفراز الصوديوم.

وينصح الخبراء الناس بتناول المزيد من الأطعمة الطازجة وغير المصنعة لأنها غنية بالبوتاسيوم وقليلة الملح، وتشمل الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم الخضروات والفواكه والمكسرات والبقوليات ومنتجات الألبان والأسماك، وفيما يلى خمسة أطعمة غنية بالبوتاسيوم يجب على النساء تضمينها فى نظامهن الغذائى:

الموز

تحتوى ثمرة موز تزن 115 جرامًا على 375 مجم من البوتاسيوم، ويحتوى الموز أيضًا على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، ما يدعم صحة القلب.

الأفوكادو

وجدت دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول وجبتين من الأفوكادو كل أسبوع (حبة أفوكادو واحدة) يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21%.

سمك السالمون

يمكنك الحصول على 780 مجم من البوتاسيوم من 154 جرامًا من سمك السلمون المطبوخ، تحتوى هذه السمكة الزيتية أيضًا على نسبة عالية من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهى مفيدة لقلبك.

البطاطس

البطاطس مصدر ممتاز آخر للبوتاسيوم، ويمكن أن تعطيك حبة بطاطس تزن 136 جرامًا 500 مجم من البوتاسيوم، كما أنها تحتوى على كميات كبيرة من الألياف، والتى يمكن أن تساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم.

اللبن

تحتوى منتجات الألبان، بما فى ذلك الحليب والزبادى، على نسبة عالية من البوتاسيوم، اختر منتجات الحليب ذات المحتوى الدهنى المنخفض، كوب واحد من الحليب يحتوى على 375 مجم من البوتاسيوم.