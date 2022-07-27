شكرا لقرائتكم خبر عن آثار جانبية للإفراط فى شرب الشاى الأخضر.. منها فقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك اعتقاد شائع بأن الشاى الأخضر من أكثر المشروبات صحة، وتحدثت عدة دراسات عن فوائده الصحية، وبالتالى، يستهلكه الناس دون أى تنظيم لجنى العديد من الفوائد.

ومع ذلك هل نتوقف يومًا عن التفكير فيما إذا كان استهلاك الشاى الأخضر الزائد قد يكون له آثار سلبية أيضًا؟ مثل أى أطعمة ومشروبات أخرى، فإن الاستهلاك الزائد للشاى الأخضر له آثار جانبية محتملة، وفقا لموقع "healthifyme"، وتسلط هذه المقالة الضوء على بعض هذه الآثار الجانبية.

يحتوى تحضير الشاى الأخضر على أوراق غير مؤكسدة، لذلك فهى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى تضيف فوائد صحية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوى الشاى الأخضر على مضادات الأكسدة التى تفيد صحتنا، ومضادات الأكسدة هى مركبات تمنع الإجهاد التأكسدى للخلايا، وهو بدوره يحد من إصابة الخلايا الجذرية.

يحتوى الشاى الأخضر أيضًا على أحد مضادات الأكسدة القوية التى تسمى EpiGalloCatechin Gallate (EGCG) الذى يساعد في مكافحة أمراض مثل ألزهايمر والتهاب المفاصل وأمراض القلب والسرطان والسمنة، ولكن هناك نظرية مثبتة منذ زمن طويل وهي أن استهلاك أي شيء فائض يزيل كل الفوائد ويؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية.

الآثار الجانبية للشاي الأخضر الزائد

على الرغم من أن الشاي الأخضر يضفي فوائد صحية مختلفة، إلا أن الاستهلاك الزائد للشاى الأخضر يؤدى إلى مضاعفات وآثار ضارة، وقد ينصح الأطباء الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بتجنب الشاى الأخضر.

1. فقر الدم

أثبتت الأبحاث أن فقر الدم ناتج عن نقص الحديد، قد يؤدي انخفاض مستويات الحديد في الدم، ما يقلل الهيموجلوبين، والحديد ضروري لتصنيع الهيموجلوبين لأنه الصباغ الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، تحمل هذه الخلايا الأكسجين إلى خلايا الجسم الأخرى.

2. التفاعلات الدوائية

الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يحفز الجهاز العصبي، والتحفيز يجعلك متجددًا وحيويًا، ومع ذلك، يتفاعل الكافيين مع بعض الأدوية، ونتيجة لذلك فإنه يؤدى إلى آثار أو مضاعفات ضارة.

عادة يتفكك الكافيين ويتم التخلص منه من جسمك، ومع ذلك، كشفت الدراسات أن بعض الأدوية تمنع انهيارها، بدلا من ذلك فإنها تسبب تراكم الكافيين في جسمك، كما يرفع مستويات الأدرينالين في جسمك، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وتشمل هذه الأدوية المضادات الحيوية وأدوية تحديد النسل وأدوية التخدير.

ويمنع الكافيين أيضًا عمل بعض الأدوية المضادة للذهان، ونتيجة لذلك، يمنع الامتصاص، ما يؤدى إلى تراكم الأدوية فى الدم وفقًا للبحث، ويؤدي تراكم هذا الدواء إلى تسمم كلوزابين ويمكن أن يتسبب أيضًا في تسمم الليثيوم.

يتداخل فيتامين ك الموجود في الشاي الأخضر أيضًا مع تأثيرات الوارفارين، وهو مضاد للتخثر أو مضاد لتجلط الدم، نتيجة لذلك يمكن أن يبدأ النزيف في المرضى الذين يعانون من اضطرابات النزيف.

3. ضار أثناء الحمل

أثناء الحمل قد يؤثر الاستهلاك المفرط للشاى الأخضر على كل من الأم والجنين، يسبب ارتفاع ضغط الدم عند الأمهات ويزيد من معدل ضربات القلب، ويزيد الكافيين أيضًا من التبول، ما يؤدي إلى فقدان سوائل الجسم ما يسبب الجفاف، قد يؤثر ضغط الدم على قلبك وكليتك ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات، وقد يتسبب ضغط الدم أيضًا في حدوث تقلصات في الرحم، ما يؤدي إلى الولادة المبكرة.

4. انخفاض مستويات البوتاسيوم

البوتاسيوم عنصر أساسي لوظائف متعددة في جسمك. على سبيل المثال، يؤثر البوتاسيوم على وظيفة الأعصاب وإيقاع القلب وتقلص العضلات. لسوء الحظ، فإن الإفراط في تناول الكافيين من خلال الشاي الأخضر يقلل من مستويات البوتاسيوم لأن الكافيين له خصائص مدرة للبول، ويطرد محتوى الملح من الجسم.

نتيجة لذلك يسبب نقص البوتاسيوم، والذى يمكن أن يكون قاتلاً من نواح كثيرة، على سبيل المثال يسبب ضعف العضلات، والتشنجات، وتغير فى ضربات القلب، وحتى الشلل.