شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عناصر يفقدها الجسم نتيجة نقص التغذية.. أبرزها الحديد وفيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب المغذيات دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحة الجسم وعمله، ويمكن أن يؤدى عدم التوازن إلى مضاعفات صحية غير مرغوب فيها.

ويمكن أيضا أن يؤدى نقص المغذيات لفترات طويلة فى الجسم إلى نقص غذائى، بينما يمكن أن تكون الأدوية والمكملات وسيلة فعالة لإدارة هذه النواقص، وتنظيم الصحة ونمط الحياة، يوصى باتباع نظام غذائي صحى أيضًا.