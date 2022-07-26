شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام المتقطع.. الآثار الجانبية لعدم تناول الطعام لساعات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أنواع مختلفة من الصيام يتبعها الناس في جميع أنحاء العالم، أحد هذه الأنواع التي ظهرت مؤخرا هو الصيام المتقطع، وكان الصيام جزءًا لا يتجزأ من العديد من الثقافات لعقود من الزمن، وقد استخدم في الطقوس منذ العصور القديمة.

ومع ذلك فقد اتخذ الصيام اليوم شكلاً جديدًا تمامًا وأصبح جزءًا من أنظمة اللياقة البدنية، ويلجأ الناس إلى الصوم للحفاظ على صحتهم كما أنهم يفقدون الوزن.

ووفقا لموقع "webmd" الصوم المتقطع يتبعه الناس لفقدان الوزن أو الحفاظ على أسلوب حياة صحي، في هذا النوع من الصيام يأكل الناس خلال فترة زمنية معينة ويمتنعون عن الأكل لبضع ساعات.

النوع الأكثر شيوعًا هو جدول 16/8 حيث يمكن للفرد تناول الطعام لمدة 8 ساعات والصيام لمدة 16 ساعة القادمة، وعندما تأكل فى تلك الساعات الثماني، يمكنك تناول وجبتين أو أكثر، خلال الـ16 ساعة القادمة، يجب عليك الامتناع عن الأكل ويمكنك فقط شرب الماء أو المشروبات الخالية من السكر.

قد تبدو هذه الحميات والصيام مثيرة جدًا للاهتمام، ومع ذلك، فإنها تأتي مع مجموعة من العيوب الخاصة بها لأن جسم الجميع ليس متماثلًا وقد لا يكونون قادرين على التكيف مع هذا النوع من الوجبات الغذائية أو الصيام.

الآثار الجانبية للصيام المتقطع مشاكل في الجهاز الهضمي

عندما لا تأكل لفترة طويلة، فمن المحتمل أن تواجه مشاكل مثل القيء أو الإمساك أو الإسهال من بين أمور أخرى، أيضًا عندما تأكل بعد هذه الساعات الطويلة، قد تصاب بالانتفاخ أو حتى تواجه أعراض الحموضة.

انخفاض الطاقة

عندما لا تأكل لساعات طويلة قد تنخفض طاقتك وتتعب بسهولة، أيضًا قد يؤدى عدم تناول الطعام لساعات طويلة إلى انخفاض نسبة السكر في الدم والذي قد يكون أيضًا سببًا لانخفاض الطاقة والتعب.

الرغبة الشديدة في الأكل

عندما لا تأكل لساعات طويلة، قد تشعر بالجوع والرغبة في الطعام، في بعض الأحيان، قد تتغلب عليك هذه الرغبة الشديدة وقد ينتهي بك الأمر في تناول الطعام بنهم وهو مرة أخرى ليست عادة صحية للغاية.