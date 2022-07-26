شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار الجانبية لاستهلاك المفرط للمكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد تناول نظام غذائى مغذى على تزويد الجسم بجميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن، حيث تعمل هذه الفيتامينات والمعادن على الحفاظ على صحة الجسم وعمله.

ومع ذلك، قد يفتقر نظامك الغذائى فى بعض الأحيان إلى بعض الفيتامينات والمعادن التى يمكنك تناولها عن طريق المكملات، ويمكنك أيضًا تضمين مكملات مثل تلك الخاصة بفقدان الوزن أو زيادة العضلات.

وقد يضيف تناول المكملات إلى الفوائد الصحية، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من المكملات الغذائية يمكن أن يسبب مشاكل صحية، ووفقا لموقع "healthline" قد لا يتمكن جسمك من جني الفوائد عندما تستهلك الكثير من المكملات معًا، لذلك، من المهم أن تتناول هذه المكملات باعتدال.

آثار تناول الكثير من المكملات الغذائيةعدم انتظام ضربات القلب

عند تضمين الكثير من المكملات الغذائية في نظامك الغذائي، فمن المحتمل أن تواجه عدم انتظام ضربات القلب إلى جانب ارتفاع ضغط الدم، إذا أصبحت الحالة شديدة، فقد تحتاج أيضًا إلى دخول المستشفى.

تلف الكبد

عند تناول الكثير من المكملات الغذائية، قد تكون مصابًا بأمراض الكبد لأن هذه المكملات تحتوى على مركبات معينة قد لا يمتصها الجسم جيدًا والتي قد تؤدي إلى أمراض الكبد وإذا لم يتم علاجها فقد تسبب تلف الكبد.

اضطراب المعدة

قد يؤدى تناول الكثير من المكملات الغذائية إلى الغثيان والقىء وحتى الإسهال، أيضًا عند تناول المكملات الغذائية، قد تصبح حساسًا لمركبات معينة وقد تسبب مشاكل فى المعدة.