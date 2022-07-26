شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى إيجابيات وسلبيات نظام كيتو الغذائى لمرض السكرى من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظام كيتو الغذائى هو نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات يركز على الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون، مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض والجبن والمكسرات والبذور، وتشمل أيضًا الخضروات غير النشوية، مثل البروكلى والقرنبيط والملفوف واللفت والخضروات الورقية الأخرى.

يعد نظام كيتو الغذائى من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، بما فى ذلك الحبوب والبقوليات المجففة والخضروات الجذرية والفواكه والحلويات، وعادةً ما تشمل الأنظمة الغذائية الكيتونية فقط ما بين 20 و50 من الكربوهيدرات فى اليوم، وفقا لما نشره موقع healthline.

ووفقا لمجموعة من الدراسات يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات في تعزيز إدارة نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 مع تحسين مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الحميد و تشير إلى أن النظام الغذائي الكيتو يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم ويقلل من مقاومة الأنسولين.

ومع ذلك اعتمادًا على الأطعمة الغنية بالبروتين التى تختارها، يمكن أن يحتوي نظام الكيتو والعديد من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات الأخرى على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ويمكن تقليل استهلاك الدهون المشبعة عن طريق الحد من كمية اللحوم الحمراء وقطع لحم الخنزير الدهنية والجبن عالية الدسم التي تتناولها

وقد يكون من الصعب أيضًا الحصول على ما يكفي من الألياف أثناء اتباع نظام كيتو الغذائي، لهذا السبب، من المهم تناول الكثير من الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات الغنية بالألياف، بما في ذلك المكسرات والبذور والخضروات الورقية.