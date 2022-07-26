شكرا لقرائتكم خبر عن عاداتك الغذائية ونمط حياتك يقللان من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السكتات الدماغية عندما لا يصل الدم إلى دماغك، وهذا بسبب الأوعية الدموية التالفة، ويمكن أن تكون الأوعية الدموية التالفة نتيجة ضغط دم مرتفع أو مرض السكرى أو أمراض القلب.

ومن المهم أن تحافظ على نظام غذائى صحى جيد لكى تحمى نفسك من مثل هذه الأمراض، ووفقا لموقع webmd نظامك الغذائي وأسلوب الحياة له تأثير مباشر على هذه الحالات، وقد يؤدى اتباع نظام غذائى غير صحى وأسلوب حياة غير صحى إلى الإصابة بمثل هذه الأمراض أو جعل الحالة أسوأ.

الضرر فى الأوعية الدموية الذى ينتج عنه السكتة الدماغية يمكن أن يكون نتيجة لنظامك الغذائى وأسلوب حياتك، لذا فإن المحافظة على وزن صحى للجسم، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الطعام الصحى والنوع المناسب من الغذاء يمكن أن تساعد جميعها فى منع السكتات الدماغية.

وفيما يلى بعض العادات التى يمكن أن تساعد فى منع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

اتبع نظامًا غذائيًا يحتوى على نسبة منخفضة من الصوديوم

يزيد الاستهلاك العالي للصوديوم من مخاطر الإصابة بالارتفاع وضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم الذي قد يؤدي بعد ذلك إلى تلف الأوعية الدموية ما يؤدي في النهاية إلى السكتات الدماغية.

إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي

ليس مجرد نظام غذائي صحي، من المهم أن تستهلك ما يكفي من الألياف كل يوم لتفادى مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتساعد الدهون غير المشبعة المنخفضة أيضًا على تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

الحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فهذا يزيد من فرص إصابتك بأمراض مزمنة قد تؤدي بعد ذلك إلى السكتات الدماغية، لذلك ، من المهم أن تحافظ على وزن صحي للجسم أو يمكنك أيضًا الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم 25 أو أقل.

تجنب اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وأمراض القلب الشديدة التي قد تؤدي إلى السكتة الدماغية، لذلك من الأفضل أن تحد من تناول اللحوم الحمراء أو تتجنبها تمامًا.