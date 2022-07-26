علاجات منزلية عديدة تساعد في التخفيف من إرهاق الساقين والقدمين

بيروت - نادين محمد - سواء كنت تقودين سيارتك إلى العمل أو كنت تقفين على قدميك طوال اليوم في العمل، فقد تعانين من ألم قدميك وساقيك، ولتخفيف تعب الساقين والقدمين، يمكنك تجربة بعض العلاجات الطبيعية بدلاً من تناول المسكنات في كل مرة تصابين فيها بالألم.

1. الزيوت الأساسية للقدمين والأرجل المتعبة

سوف تحتاجين:

ماء ساخن

3-4 قطرات من زيت الأوكالبتوس

قطرتان من زيت النعناع

قطرتان من زيت القرنفل

ما عليك القيام به:

أضيفي الزيوت العطرية إلى الماء الساخن. يمكنك استخدام أي مزيج من هذه الزيوت لهذا العلاج.

نقع ساقيك وقدميك في هذا الماء لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفي قدميك بالماء العادي بمجرد الانتهاء، وكرري هذا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

يحتوي زيت الأوكالبتوس على خصائص مسكنة ومضادة للتشنج تساعد في تخفيف الألم وبالمثل، يحتوي زيت القرنفل على مركبات مسكنة للألم، ويمكن لزيت النعناع أن يخفف التعب بخصائصه المضادة للالتهابات.

2. ملح إبسوم وحمام صودا الخبز للساقين المتعبة

سوف تحتاجين:

حوض

ماء دافئ

ملعقة كبيرة ملح إبسوم

ملعقة كبيرة صودا الخبز

ما عليك القيام به:

أضيفي كمية كافية من الماء الدافئ إلى الحوض؛ حتى يمكن نقع الساق المصابة بالكامل فيه.

أضيفي إلى ذلك ملح إبسوم وصودا الخبز واخلطي جيداً.

انقعي الساق (الأرجل) المصابة في هذا لمدة 15 دقيقة هذا عند الحاجة.

من المؤكد أن هذا العلاج سيخفف من إجهادك في وقت قريب جداً؛ لأن ملح إبسوم يريح العضلات ويزيل السموم من الجسم. صودا الخبز لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التعب. كما أنها مهدئ جداً للبشرة.

3. شاي النعناع

سوف تحتاجين:

حوض ماء ساخن

1-2 كيس شاي بالنعناع

كوب ماء ساخن

ما عليك القيام به:

يمكن تحضير بعض شاي النعناع عن طريق نقع أكياس الشاي في كوب من الماء الساخن لمدة 4-5 دقائق.

أضيفي هذا الشاي العشبي إلى حوض الماء الساخن، وانقعي ساقيك فيه واستمري في النقع لمدة 15 دقيقة.

يجب أن يمنحك هذا العلاج راحة فورية. كرري ما هو مطلوب.

4. فلفل حار

سوف تحتاجين:

ملعقتان من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة فلفل حريف مجفف

ما عليك القيام به:

ينقع الفلفل الحار في زيت الزيتون طوال الليل.

استخدام ملعقة كبيرة أو اثنتين من هذا الزيت لتدليك الساقين والقدمين المتعبة.

تدليك وفرك لبضع دقائق وتركه لأطول فترة ممكنة، استخدام هذا العلاج عند الحاجة، ويفضل قبل الذهاب إلى الفراش.

غالباً ما يستخدم الكابسيسين لعلاج الألم الناتج عن التعب والإرهاق. يولد الحرارة في موقع التطبيق ويخفف الألم عن طريق استنفاد الناقل العصبي للألم الذي تراكم هناك.

المصدر : stylecraze

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

اقرئي أيضا : حيل لتخلصك من دوالي الساقين بسرعة غير متوقعة