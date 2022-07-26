النظام الغذائي لجدري القرود: 5 عناصر غذائية ستساعدك على التعافي 

بيروت - نادين محمد - إذا تم تشخيص إصابتك بجدري القرود، فيجب عليك اتباع نظام غذائي متوازن، والراحة وزيادة تناول السوائل، وعليك إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي؛ للتعافي من جدري القرد.

وفقاً لموقع هيلث لاين تتزايد حالات الإصابة بجدري القرود في جميع الأنحاء بسرعة.

وتعد أبرز أعراض جدري القرود خفيفة، ويمكن أن تستمر لمدة 2-3 أسابيع، وقد يعاني المرضى من الحمى والصداع وآلام العضلات والظهر، وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

يمكن أن يتطور الطفح الجلدي، وغالباً ما يبدأ على الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

إذا تم تشخيص إصابتك بجدري القرود، فيجب عليك اتباع نظام غذائي متوازن، والراحة وزيادة تناول السوائل.

إليك 5 أطعمة يجب أن تضيفيها إلى نظامك الغذائي للتعافي

1-النعناع

أحد مركباته الأساسية، يساعد على استرخاء العضلات والجهاز الهضمي. كما أنه مفيد في علاج أمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل التهابات الجيوب الأنفية والسعال والاحتقان والربو.

2- أوراق الغار

توفر أوراق الغار خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومدرة للبول والجهاز الهضمي. لسنوات عديدة، تم استخدامه لعلاج أمراض مثل السعال والإنفلونزا والربو كما أنها تمنع وتخفف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغازات والغثيان وتحتوي أوراق الغار أيضاً على مركبات تسمى الأوجينول، وهي مركبات تستخدم كمسكن خفيف للألم.

3-الريحان الطازج

الريحان الطازج هو دينامو غذائي مع قوى مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم ومضادة للأكسدة تعزز جهاز المناعة وتهدئ الصداع.

ثبت أن هذه العشبة اللذيذة تقلل من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

4-السيلينيوم

عنصر غذائي أساسي يوفر الحماية من الأكسدة والعدوى. وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الإجهاد التأكسدي، وتساعد على حماية جسمك من الالتهابات.

مصادر توافر السيلينيوم هي المكسرات والبيض والمأكولات البحرية والدجاج والأسماك والمحار، إلخ.

5-البابايا

تحتوي على فيتامين C وفوائد صحية حيث تساعد جهاز المناعة من خلال دعم الوظائف الخلوية المختلفة وتعزز نشاط إزالة الأكسدة في الجلد.

يوصَى بشدة بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين C في نظامك الغذائي مثل amla والليمون والكرز والجوافة والعنب والبرتقال والليمون الحلو والبابايا والأناناس إلخ.

المصدر :livestrong

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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