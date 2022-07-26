5 أطعمة غنية بالبيوتين عليك تناولها.. تزيد من الكوليسترول الجيد

بيروت - نادين محمد - 5 أنواع أطعمة غنية بالبيوتين يجب أن يتضمنها نظامك الغذائي، فهي غنية بفيتامين ب7، هو عنصر غذائي أساسي يلعب دوراً في جميع أنظمة الجسم تقريباً. إليك 5 أنواع من الأطعمة الغنية بالبيوتين لصحة الدماغ والعينين والجلد والشعر والأظافر والكبد والجهاز العصبي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزز صحة الشعر والجلد والأظافر، وتساعد الأمهات الحوامل على إنجاب أطفال أكثر صحة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم البيوتين عملية التمثيل الغذائي ويوازن مستويات السكر في الدم وحماية القلب؛ لأنها تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد، إليك 8 أنواع أطعمة غنية بالبيوتين.



1. الكبد

يحتوي كبد البقر على كمية كبيرة من البروتين، وتشمل العناصر الغذائية الهامة الأخرى فيتامينات "ب" وحمض الفوليك، ويعمل البروتين على بناء كتلة العضلات، ويحافظ على مستويات الطاقة لديك بينما يحسن حمض الفوليك صحة القلب .

2. البيض

تحتوي بيضة واحدة مطبوخة كاملة على 10 ميكروجرام من البيوتين، والبيض غني أيضاً بالزنك واليود والسيلينيوم والفيتامينات A وD وهي عناصر مفيدة لوظيفة الغدة الدرقية الصحية ونظام الغدد الصماء بأكمله.

لزيادة البروتين في نظامك الغذائي يمكنك إضافة صفار البيض لطاعم إفطارك.



3. السلمون

ثلاثة جرامات من السلمون تحتوي على 5 ميكروغرامات من البيوتين، وبصرف النظر عن البيوتين (أو فيتامينB7)، فإن سمك السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية. وهذه الأحماض الدهنية أوميغا 3 تفعل العجائب؛ للحصول على صحة مثالية فهي تقلل الالتهابات وتحمي القلب، وتحسن صحة الدماغ، وتحافظ على صحة شعرك وبشرتك.

أضيفي السلمون المفروم إلى عجة الإفطار أو سلطة الغداء أو تناوليه مع البطاطا الحلوة والخضروات الأخرى في وقت العشاء.

4. البطاطا الحلوة

يحتوي نصف كوب من البطاطا الحلوة المطبوخة على 2.4 ميكروغرام من البيوتين.

بصرف النظر عن البيوتين، فإن البطاطا الحلوة غنية أيضاً بالبيتا كاروتين، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز مظهر بشرتك.

من المعروف أيضاً أن البيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى الموجودة في البطاطا الحلوة مهمة للرؤية الصحية، والوقاية من الأمراض ذات الصلة مثل الضمور البقعي.

يمكنك رش الملح على البطاطا الحلوة المسلوقة أو المهروسة وتناوله كوجبة خفيفة أو كإضافة صحية لأي وجبة.

5. اللوز

ربع كوب من اللوز المحمص يحتوي على 1.5 ميكروغرام من البيوتين، كما أن اللوز غني بشكل خاص بالمغنيسيوم وفيتامين e والألياف التي تعزز الشبع، وتساعد على تخسيس الوزن.

حفنة من اللوز أو القليل من زبدة اللوز على الفاكهة هي وجبة خفيفة جيدة في أي وقت. أو أضف اللوز أو زبدة اللوز إلى العصير الخاص بك لزيادة البروتين والدهون الصحية.

المصدر: stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول هذه الأطعمة .

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