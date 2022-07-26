شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لزيادة فقدان دهون الجسم على المدى الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان الدهون فى الجسم مهمة صعبة وغالبًا ما تتطلب العمل الجاد والصبر، وعلى الرغم من أن العديد من الأنظمة الغذائية المبتكرة ومكملات حرق الدهون تعد بنتائج سريعة، فإن تعديل نظامك الغذائى ونمط حياتك وروتين التمارين هو الطريقة الأكثر فعالية للوصول إلى وزن صحى والحفاظ عليه.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك اتخاذ عدة خطوات بسيطة لتعزيز فقدان الدهون بشكل دائم ومستدام مع تحسين صحتك العامة، وفقا لما نشره موقع healthline.

فيما يلي 6 من أفضل الطرق لزيادة فقدان الدهون.

1 - تدريبات القوة

تدريبات القوة هى نوع من التمارين التى تنقبض فيها عضلاتك ضد المقاومة، وتبنى كتلة العضلات وتزيد القوة بمرور الوقت، وعادة ما يتضمن رفع الأثقال، وتكشف الأبحاث أن تمارين القوة لها فوائد صحية متعددة، خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان الدهون.

2- اتباع نظام غذائى عالى البروتين

قد يساعد تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين على تقليل الشهية وزيادة حرق الدهون، وربطت دراسات متعددة تناول المزيد من البروتين عالي الجودة مع انخفاض مخاطر زيادة الدهون في الجسم والسمنة، وتشير أبحاث أخرى إلى أن اتباع نظام غذائى غنى بالبروتين قد يساعد فى الحفاظ على كتلة العضلات والتمثيل الغذائى أثناء فقدان الوزن.

3 - الحصول على مزيد من النوم

الذهاب إلى الفراش مبكرًا أو ضبط المنبه هو استراتيجية بسيطة لمساعدتك فى الوصول إلى وزن صحى والحفاظ عليه، وقد يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم فى تقليل الشهية ومستويات الجوع، بالإضافة إلى تقليل مخاطر زيادة الوزن.

4 - تناول المزيد من الدهون الصحية

على الرغم من أنه قد يبدو غير منطقى، إلا أن زيادة تناولك للدهون الصحية قد يمنع زيادة الوزن، ويرتبط تناول كميات أكبر من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات، بانخفاض خطر زيادة الوزن.

5 - شرب المشروبات غير المحلاة

يعد استبدال المشروبات السكرية باختيارات صحية أحد أسهل الطرق لتعزيز فقدان الدهون على المدى الطويل والمستدام، وقد ترتبط المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الكحولية بزيادة مخاطر زيادة دهون البطن. استبدلها بالشاي الأخضر أو ​​الماء، والتي ثبت أنها تزيد من فقدان الوزن وحرق الدهون.

6- زيادة تناول الألياف

الألياف القابلة للذوبان - الموجودة في الأطعمة النباتية - تمتص الماء وتتحرك عبر الجهاز الهضمي ببطء، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وزيادة كمية الألياف التي تتناولها عن طريق تناول الأطعمة مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات قد يزيد من فقدان الدهون والشعور بالامتلاء وفقدان الوزن.