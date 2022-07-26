شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أمريكى يطور " ماسك " يمكنه التقاط بروتين كورونا ووقف نشاطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق من الباحثين، بما في ذلك أحدهم من أصل هندي، غشاء قناع وجه طبي مشابه لـ N95 ، والذي يمكنه التقاط وتعطيل بروتين فيروس كورونا، يُغطى فيروس كورونا ببروتينات سبايك، والتي تسمح للفيروس بدخول الخلايا المضيفة مرة واحدة في الجسم.

وفقا لموقع " timesnownews " طور الفريق الأمريكى غشاءًا يحتوي على إنزيمات محللة للبروتين تلتصق بالبروتين وتقوم بإبطال مفعولها.

قال البروفيسور الرئيسى بكلية الهندسة بجامعة كنتاكي: "يمكن لهذه المادة الجديدة تصفية الفيروس مثل قناع N95 ، ولكنها تتضمن أيضًا إنزيمات مضادة للفيروسات تعطله تمامًا، وهذا الابتكار هو طبقة أخرى من الحماية ضد فيروس كورونا التي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس

وأضاف: "من الواعد تطوير منتجات جديدة يمكن أن تحمي من كورونا وعدد من الفيروسات الأخرى المسببة للأمراض البشرية".

في الدراسة المنشورة في مجلة Communications Materials ، طور الفريق الغشاء، ثم تم اختباره باستخدام بروتينات كورونا التي تم تجميدها على الجزيئات الاصطناعية، لم تستطع المادة تصفية الهباء الجوي بحجم فيروس كورونا فحسب، بل تمكنت أيضًا من تدمير بروتينات السنبلة في غضون 30 ثانية من التلامس.

تشير الدراسة إلى أن الغشاء وفر عامل حماية أعلى من معيار إدارة السلامة والصحة المهنية لأقنعة N95، مما يعني أنه يمكنه تصفية 95 % على الأقل من الجسيمات المحمولة جوا.

قالت الدراسة، قد ثبت أن هذه الأغشية نظام واعد للتقدم نحو الجيل الجديد من الجهاز التنفسي وأقنعة الوجه ومرشحات البيئة المغلقة التي يمكن أن تقلل بشكل كبير فيروس كورونا انتقال الفيروس عن طريق إبطال مفعول بروتين الفيروس وتعزيز التقاط جزيئات الهباء الجوي "،